Időjárás

Látta már, milyen az, amikor a tengeren havazik? - videó

Nálunk is esni fog, az OMSZ előrejelzése szerint pénteken késő délutántól elsősorban a Dunántúlon, majd szombattól az ország nyugati és északi területein is számottevő havazás várható. Az Időkép szerint 2-17 centi közötti hó hullhat, a legtöbb a hegyekben.



Pénteken egyes dunántúli megyékben 5 centimétert meghaladó mennyiség is hullhat, emellett az ország nyugati megyéiben viharos széllökések is várhatóak mínusz 3 - plusz 1 fok mellett.



Szombaton újabb havazás várható, de a Dunántúl nyugati felében a havat havas eső, eső váltja fel, ugyanakkor Veszprém megyére citromsárga riasztást adtak ki hófúvás veszélye miatt is (mínusz 3 - 4 fok). Az intenzívebb havazással együtt a Dunántúlon a szél is felerősödhet, ami hófúvásos szakaszokat is eredményezhet, elsősorban Veszprém megyében, ahol akár 60-70 km/órás széllökések is lehetnek.



Vasárnap már csak elszórtan fordulhat kisebb havazás (mínusz 3 - plusz 2).