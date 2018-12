Időjárás

Ilyen lesz az év végénk

Csütörtökön gyenge, nyugatias légmozgás lesz jellemző. Növekvő párásság mellett, foltokban kialakulhat tartósabb, mérsékelten vastag rétegfelhőzet, ami szűri, elzárja a napsütést. A nyugat Dunántúlon, illetve a Tisza mentén, keleten valószínűbbek tartósabban felhős területek, míg a középső országrészben a derültebb tájak - írta az eumet.hu.



Északkeleten már a déli órákra borúsabbra fordul, és vegyes halmazállapotú szitálás, hószállingózás kezdődik elszórtan. Este, foltokban akár ónos szitálás előfordulása sem kizárható. Nyugaton enyhébb, északkeleten hidegebb idő várható.



Éjszaka, az ország északkeleti, hajnalban már északi felén várható borongós égbolt, szitálásokkal, északkeleten ónos szitálásra is számítsanak! A déli országrész felett mérsékelt vastagságú, de vastagodó felhőzet valószínű, még csapadék nélkül.



Péntek reggel, délelőtt országszerte erősebben felhős égbolt ígérkezik. Eleinte északkeleten, északon valószínű vegyes halmazállapotú szitálás, zömmel eső, északkeleten havas eső, ónos eső, hó, de dél felé mozog a vastagabb felhősáv.



A déli óráktól, az ÉNY-DK középső sávban ismét felerősödik az északnyugati szél, és északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, kisüt várhatóan a nap. A legtartósabban - előreláthatólag késő estig - Szabolcs térségében maradhat borongós az ég, és csapadék is ott várható számottevőbb mértékben. Marad a hőmérsékleti eltérés nyugat és északkelet között.

Szombaton napközben változóan napos-felhős idő várható. A szelesebbre forduló dunántúli és középső országrészben várható zavartalanabb napsütés, keleten és a nyugati határvidéken valamivel több felhő. Éjjel beborul az ég.



Vasárnap, az északkeleti térség kivételével viharos szél ígérkezik. Zömmel erősen, a Dunántúlon olykor szakadozottabban felhős lesz az ég. Szórványosan zápor, időszakos eső is előfordul. Keleten és északon havas eső, a hegyekben kevés hó is hullhat.



Szilveszter napján, hétfőn is még viharos lökésekkel kísért északi széllel számolhatunk. Változóan felhős-napos időjárású, záporokkal is tarkított idő most a legvalószínűbb. Keleten hózápor is kialakulhat. Éjszaka várhatóan gyengül a szél, derült időben jelentősebb lehűléssel számolhatunk.



Újév napjára, keddre mérséklődik a légmozgás. Nyugodtabb, napos időre van kilátás. Reggel több fokos fagy valószínűsíthető, különösen a szélvédett helyeken.