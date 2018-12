Időjárás

Itt lehet havazásra számítani

hirdetés

Északkeleten hajnalban kevés hó is eshet. Továbbra is többfelé élénk, erős lesz a nyugati-északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul - írja az Időkép.



Csütörtök hajnalban északkeleten többfelé képződhet pára, köd, ami helyenként napközben is megmaradhat. Az ország többi részén többnyire felhős égboltra készülhetünk, egyes körzetekben azonban hosszabb időre előbújhat a nap. Kisebb csapadék csak néhol alakulhat ki. Még több helyen megélénkülhet az északnyugati szél. Délután 2-10 fokot mérhetünk, nyugaton lesz melegebb az idő.



Pénteken is hasonlóan alakulhat időjárásunk. Túlnyomóan felhős lesz az idő, tartósan párás, ködös tájak északon fordulhatnak elő. Számottevő csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben 3-8 fok valószínű.



Hétvégére hidegfront hozhat szeles, változékony időt. Szombaton még csak helyenként alakulhat ki csapadék. Vasárnap azonban már sokfelé eshet eső. Északkeleten havas esőre, hóra van kilátás. A nappali hőmérsékletek 0-6 fok között.