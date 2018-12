Időjárás

Nem lesz fehér a karácsony

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a hétvégétől enyhül az idő, kiszorulnak a fagyok az országból, így a most lehullott hó nagy része az ünnepekre elolvadhat - írja az Időkép.



A magasban ugyanis nyugatira, délnyugatira forduló áramlással enyhe, több alkalommal nedves levegő áramlik fölénk, amivel önmagában még nem is lenne gond, ha a felszín közelében gyenge maradna a légmozgás. Úgy tűnik viszont, hogy sokfelé élénk, erős nyugati-délnyugati szél támad, mely jelentős mértékben hozzájárul majd az enyhüléshez.



Már hétvégén, valamint szenteste napján is bőven 0 fok fölé melegedhet napközben a levegő, és az éjszakai fagyok is egyre kevésbé lesznek jellemzőek. A csapadék is egyre inkább folyékony halmazállapotban érkezhet, így ha fog is esni valami szenteste, az nagy valószínűséggel eső lesz.