Időjárás

Három nap, és jön a felmelegedés, hogy aztán karácsonykor...

Kedden erősen felhős, tartósan párás, ködös és napos tájak váltakozására számíthatunk. Csapadék nem várható. Északkeleten és a Bakonyban helyenként kissé megélénkülhet az északi-északnyugati szél. Hajnalban -2, -12, délután -1, +5 fok várható - írja az Időkép.



Szerdán túlnyomóan felhős, többfelé tartósan párás, ködös idő körvonalazódik. Néhol hószállingózás, zúzmaralerakódás is előfordulhat. Északnyugaton megélénkülhet a délkeleti szél. Csípős reggel után napközben -4, +1 fokra készülhetünk.



Csütörtökön nyugat felől kisebb havazás, havas eső, ónos eső érkezhet, pénteken is több helyen előfordulhat kisebb csapadék. A déli-délkeleti szél helyenként élénk lehet. Csütörtökön -4, +1, pénteken -1, +5 fok lehet délután.



Szombattól aztán fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, kedden +5 fok lesz a maximum. Karácsony második napjától újból zuhannak a napi maximumok, 29-én már nem is emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.