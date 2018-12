Időjárás

Hétvégén akár 20 centi hó is eshet

Péntek délután ér el minket a csapadékot hozó ciklon, hétvégén az ország nagy részén havazni fog - mondta az InfoRádiónak Jenki Szilvia, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa.



Péntek délelőttig magas nyomású zóna alakítja térségünk időjárását, délután és este mediterrán ciklon csapadékzónája éri el a Kárpát-Medence dél-nyugati vidékeit. A hétvégén sokfelé csapadékos időre számíthatunk.

Kezdetben gyengén, majd erősen felhős területek lesznek, számottevő csapadék nem valószínű, hószállingózás előfordulhat. Péntek esti óráktól vastagszik a felhőzet, mindenhol beborul az ég.



A főváros térségében a péntek éjszakai órákban várható számottevő havazás.



Szombaton is számítani lehet havazásra több helyütt, a csapadékzóna vasárnap kelet felé helyeződik, nyugaton így csökken a felhőzet. Szombaton főleg az ország észak-nyugati területén a gyerekek hiába várják a havat.



A hó mennyisége általában elérheti az 5-15 centimétert, a déli vidékeken akár a 20-at is. A dél-keleti - keleti határ közelében havas eső is várható.



A jövőhéten csendes, téli időre van kilátás, erősen felhős, párás idő lesz a jellemző, egyre több helyen tartósabb ködfoltokkal. Jelentős csapadék nem valószínű, de helyenként előfordulhat hószállingózás. A csípős éjszakákat hidegebb nappalok követik majd.