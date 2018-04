Nem bírták a viharos szelet: ledőlt a Tádzs Mahal két minaretje

Az óránként 130 kilométeres szél erejét nem bírta a két négyméteres torony - mondták el helyi szakemberek.



A két ledőlt minaret a 17. századi mauzóleum egy-egy bejáratánál állt, az egyik a királyi kapu volt. Az évente mintegy 12 ezer turista, aki felkeresi a legendás épületet, legtöbbször ezt a kaput pillantja meg először.



A másik ledőlt torony a déli bejáratot díszítette.



A szakemberek már megkezdték a helyreállítást.



A 17. században a Jamuna folyó partján fehér márványból emelt Tádzs Mahal messze a legismertebb indiai építmény. Sah Dzsehán, az indiai mogul dinasztia ötödik uralkodója építtette szeretett felesége, a perzsa származású Mumtáz Mahalt (palota ékessége) számára.



Az asszony 1631-ben fiatalon, tizennegyedik gyermekének világra hozatala közben meghalt, Sah Dzsehán pedig megesküdött: olyan síremléket állít feledhetetlen szerelmének, amilyent még nem látott a világ. Az épületegyüttes felépítése 22 évet és a kincstár nagy részét vette igénybe.

#Agra: Pillar in the premises of #TajMahal fell due to heavy wind & rain. No casualties reported.@TajMahal #UttarPradesh pic.twitter.com/lO9YDm4s6V