Hurrikán

Nincs az a tengerész, aki ne lett volna tengeri beteg az Európára lepcsapó hurrikántól - videó

hirdetés

Hányós zacskókat előkészíteni, ez még a monitorról nézve is felkavaró. Az Ophelia a legkeletibb hurrikán, amely az atlanti hurrikánszezonokról szóló tudományos adatgyűjtések kezdete óta valaha is kialakult. Napra pontosan 30 évvel az utóbbi három évszázad legpusztítóbb nagy-britanniai vihara után érkezett. Az azóta is csak Nagy Viharnak nevezett természeti csapás 1987. október 16-ának hajnalán tört be Nagy-Britanniába az Atlanti-óceánról, 180-200 kilométeres széllökésekkel. A vihar 18 halálos áldozatot, 15 millió kidöntött fát, több százezernyi elsodort háztetőt, több tízezer összetört járművet hagyott maga után. Ez volt 1703 óta a legsúlyosabb időjárási katasztrófa Nagy-Britanniában.