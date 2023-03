Afrika

Ebben az országban halálbüntetéssel is járhat a homoszexualitás

Uganda parlamentje elsöprő többséggel megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely bizonyos homoszexuális cselekményeket főbenjáró bűnnek minősít. Az intézkedést most továbbították Yoweri Museveni elnöknek, aki várhatóan aláírja azt, a hangos külföldi tiltakozás ellenére.



Az ország 389 képviselője közül kettő kivételével mindannyian támogatták az intézkedést a kedd esti törvényhozási ülésen. A törvényjavaslat halálbüntetést ír elő a "súlyos homoszexualitásért", valamint életfogytiglani börtönbüntetést a homoszexuális "tevékenységek toborzásáért, előmozdításáért és finanszírozásáért".



Fox Odoi-Oyelowo, az intézkedést ellenző két törvényhozó egyike a The Guardian által idézett kommentárjában "rosszul átgondoltnak" nevezte az intézkedést, amely "alkotmányellenes" rendelkezéseket tartalmaz. Nemcsak, hogy "semmilyen értéktöbbletet nem hoz" a hatályos törvényhez, hanem "visszafordítja a nemi alapú erőszak elleni küzdelemben regisztrált eredményeket, és kriminalizálja az egyéneket", holott a "minden ismert jogi normával ellentétes érintkezésre kellene összpontosítania" - mondta a törvényhozó.



Számos külföldi LMBTQ-védő csoport is elítélte az intézkedést, "gyűlölet-törvénynek" és "diszkriminatívnak" nevezve azt, és harcot ígértek ellene.



Museveni elnök a múlt héten kritizálta a nyugati kormányokat, amiért szankciókkal fenyegetőznek a LMBTQ-ellenes jogszabályra válaszul, és "képmutatónak" nevezte az arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy idegen kulturális normákat erőltessenek az afrikai társadalmakra.



"A homoszexuálisok a normálistól való eltérések" - mondta, kifejtve, hogy választ kell adni arra, hogy "a természet vagy a neveltetés" dönti el az egyén orientációját. "Erről orvosi véleményre van szükségünk" - hangsúlyozta.



Az Egyesült Államok 2014-ben azzal fenyegetőzött, hogy megvonja az Ugandának nyújtott segélyeket, amikor az ország törvényt fogadott el, amely a "súlyos homoszexualitást" - amely bűncselekménynek minősül a HIV-pozitív vagy 18 év alatti személyekkel folytatott meleg szex - életfogytiglani börtönnel bünteti. Ez nemzetközi ellenálláshullámot váltott ki, amelynek eredményeként a törvényt technikai okokból megsemmisítették.



A többségi keresztény vallású Uganda egyike annak a 37 afrikai országnak, amely tiltja a homoszexualitást. Nigéria, Szudán és Mauritánia szintén halálbüntetéssel sújtja a gyakorlatot bizonyos esetekben.