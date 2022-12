Gasztronómia

Megelőzte a döner a currywurstot a németek kedvenc gyorsételeinek toplistáján

A németek 45 százaléka a dönert választaná, ha döntenie kellene a két berlini eredetű klasszikus gyorsétel között. 2022.12.29 02:30 MTI

Már nem a fűszeres paradicsomszósszal tálalt sült kolbász (currywurst), hanem a török fejlesztésű húsos szendvics, a döner a németek kedvenc gyorsétele - mutatta ki egy szerdán ismertetett felmérés.



A YouGov közvélemény-kutató intézet adatai szerint a németek 45 százaléka a dönert választaná, ha döntenie kellene a két berlini eredetű klasszikus gyorsétel között. A currywurstot a németek 37 százaléka kedveli jobban, 15 százalékuk pedig egyiket sem szereti.



A felnőtt lakosságra reprezentatív felmérés alapján minél fiatalabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel kedveli jobban a második világháború után bevándorolt török vendégmunkásokkal érkezett talponálló-üzemeltetőnek, Kadir Nurmannak köszönhető dönert, mint a currywurstot, amelyet egy másik nyugat-berlini falatozós, Herta Heuwer fejlesztett ki szintén a háború után.



A 18-45 éves korosztályban a currywurst a sült kolbászok minden egyéb fajtájával együtt a gyorsételek népszerűségi listájának végére szorult. Az élen a döner kebabnak is nevezett szendvics áll, majd a pizza és a hamburger következik. Az 55 éven felettieknél viszont továbbra is a currywurst az első.



Azt is kimutatták, hogy a nők erősen dönerpártiak, körükben 47 százalék választaná a dönert és csak 30 százalék a currywurstot. A férfiak megosztottabbak és valamivel jobban kedvelik a curryszószos kolbászt, mint a tépett húsos szendvicset, 43 százalékuk a currywurstra, 42 százalék a dönerre esküszik.



A vendéglőket tekintve a németek legnagyobb csoportja a hazai ételeket kedveli leginkább, 26 százalékuk német konyhát vivő éttermebe ülne be, 20 százalékuk olasz, 13 százalékuk görög, 12 százalékuk pedig kínai vendéglőt választana. A többi nemzeti konyha - például az indiai, a japán vagy a vietnami - népszerűsége messze elmarad az élbolytól. Nemzedékek közötti eltérések itt is mutatkoznak; míg a legfiatalabbak, a 18-24 évesek körében 21 százalékos aránnyal az olasz vendéglőt választók vannak a legtöbben, az 55 felettieknél 32 százalékos aránnyal a német vendéglőt választók csoportja a legnagyobb.