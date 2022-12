Dohányzás

Aki 2009 január után született, nem vehet dohányterméket

Új-Zéland megtiltotta a dohánytermékek árusítását a 2009 januárja után születetteknek. A dohányzás országos tilalma a jövő nemzedékeket próbálja egészségesen tartani. 2022.12.13 ma.hu

Az új-zélandi parlament jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja, hogy a jelenleg 14 éves vagy annál fiatalabb korosztály valaha is dohányárut vásároljon. A lépés része az ország azon kampányának, amelynek célja a dohányzás fokozatos megszüntetése mindössze három év alatt.



Az új törvény, amelyet kedden fogadott el a törvényhozás, megtiltja, hogy valaha is dohánytermékeket adjanak el a 2009. január 1-jén vagy azt követően születetteknek. A szabálysértés 150 000 új-zélandi dollárig (140 000 dollár) terjedő pénzbírsággal büntethető.



A törvény lényege, hogy folyamatosan emeljék a cigaretta vásárlásának alsó korhatárát. Az új korlátozások azonban nem vonatkoznak az elektromos cigikre.



Az intézkedés emellett szigorúan csökkenti a dohányárut árusító kiskereskedelmi üzletek számát, mintegy tízszeresére, 6000-ről 600-ra mérsékelve azt, és csökkenti a dohánytermékekben legálisan engedélyezett nikotin mennyiségét is.



Az új-zélandi képviselők pártok szerint szavaztak, és 76:43 arányban fogadták el a jogszabályt. A törvény 2023-ban lép hatályba.



A törvényjavaslatot kommentálva Ayesha Verrall egészségügyi miniszterhelyettes azt mondta, hogy "emberek ezrei fognak hosszabb, egészségesebb életet élni". Hozzátette, hogy az egészségügyi rendszer több milliárd dollárt tud majd megtakarítani a dohányzás okozta betegségek, köztük a rák egyes típusainak és a szívrohamnak a kezelésén.



A jogszabály néhány kritikusa rámutatott, hogy az, hogy ennyi üzlet többé nem árulhat dohányárut, rosszat tenne a gazdaságnak.



Brooke van Velden, a törvényjavaslatot ellenző liberális párt, az ACT frakcióvezető-helyettese "rossz politikának" nevezte azt. Azzal érvelt, hogy a törvény hatalmas feketepiacot hozna létre, hozzátéve, hogy a tiltás soha nem működött, és mindig nem kívánt következményeket idézett elő.



Az új törvényt akkor hozták, amikor az új-zélandi kormány 2025-re "füstmentessé" kívánja tenni az országot. A cél az, hogy addigra a lakosság kevesebb mint 5%-a legyen dohányos.



Az ország egészségügyi minisztériuma novemberben tette közzé azokat az adatokat, amelyek szerint a felnőttek mindössze 8%-a dohányzik naponta, szemben az előző évi 9,4%-kal. A minisztérium jelentős egyenlőtlenségeket állapított meg a különböző etnikai csoportok dohányzási arányában, a maorik közel 20%-a naponta dohányzik. A "legmarkánsabb egyenlőtlenségek" azonban a társadalmi-gazdasági státuszhoz kapcsolódtak: a legkevésbé tehetős területeken élő felnőttek 4,3-szor nagyobb valószínűséggel dohányoznak naponta.