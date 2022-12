Ölelést imitáló pizsamát dobott piacra a Jim Beam

A Jim Beam Bourbon márka egy ölelést szimuláló pizsamát dobott piacra - írja a Paraméter.



Az uniszex piros flanel "Kentucky Hug" PJ szett úgy néz ki, mint egy egyszerű kényelmes kockás pizsama, egy kivétellel. Van egy levehető panel, amely a nyak és a vállak köré illeszkedik. Amikor aktiválódik, nyomást gyakorol ezekre a területekre oly módon, hogy az valódi ölelést utánoz.



"Az ünnep akkor a legjobb, ha azt barátokkal, a szeretteinkkel töltjük egy bourbon mellett, és jól érezzük magunkat. A valóság azonban az, hogy nem lehetünk mindig együtt" - mondta Matt Plumb, a Jim Beam gyártója, a Beam Suntory észak-amerikai whisky marketing igazgatója.



De miért is hívják "Kentucky hug" pizsamának? Erre az a válasz, hogy ez a kifejezés népszerű a whiskyfogyasztók körében az Egyesült Államokban.



"Ezt hívjuk annak a meleg érzésnek, amit az első korty bourbon után érzünk" - magyarázta Plumb



A limitált kiadású pizsama 25 dollárba kerül.

