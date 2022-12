Egészségügy

WHO: rengetegen nem jutnak hozzá az egészségügyi rehabilitációhoz

Az európai régióban a népesség majdnem fele - 394 millió ember - szorulna egészségügyi rehabilitációs kezelésre az állapota miatt. 2022.12.06 12:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európában és Közép-Ázsiában csaknem 400 millió embernek lenne szüksége rehabilitációra az egészségi állapota miatt, de legtöbbjük nem jut hozzá - erre figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai hivatala keddi jelentésében, amely azt is hangsúlyozta, hogy a beavatkozás hiánya az egyes országoknak nagyon sokba kerül a kieső bevételek miatt.



A szervezet honlapján publikált jelentés szerint az európai régióban a népesség majdnem fele - 394 millió ember - szorulna egészségügyi rehabilitációs kezelésre az állapota miatt. A gyorsan öregedő populáció, a krónikus betegségekkel küzdők számának jelentős növekedése, a rehabilitáció nyújtotta előnyök figyelmen kívül hagyása mind hozzájárul ahhoz, hogy Európa-szerte és Közép-Ázsiában sokan nem jutnak hozzá a megfelelő rehabilitációhoz.



Az életminőséget a kor, az egészségi állapot - ezen belül az esetleges krónikus betegségek - vagy egy sérülés, trauma jelentősen befolyásolhatja. A rehabilitáció azonban segítséget nyújthat a mindennapok életminőségének javításában. Mivel azonban a rászorulók többsége nem jut hozzá a rehabilitációs szolgáltatásokhoz, a becslések szerint 49 millió évnyi egészséges élet vész el a rehabilitációt igénylő egészségi állapot miatt.



Az európai régió egyes térségeiben a rehabilitációs szakemberek hiánya is akadályozza a rászorulók ellátását. A jelentés kiemeli, hogy a közepes bevételű országokban tizenkétszer kevesebb fizikoterapeuta, 141-szer kevesebb mozgásterapeuta és hatszor kevesebb protézissel és ortopéd problémákkal foglalkozó szakember van, mint a gazdag országokban.



A vizsgált régióban a leggyakoribb rehabilitációt igénylő egészségügyi problémák közé tartozik a derékfájás, törések, hallás- és látásromlás, valamint a stroke és a demencia. Mivel ezek kihatnak az emberek életére, munkaképességére, dollármilliókban számolható az a veszteség, amely ennek következtében a gazdasági termelékenység csökkenése miatt keletkezik.



A jelentés szerzői hangsúlyozták, hogy a rehabilitációnak az egészségügyi alapellátásban kell elérhetőnek lennie, ahol a legtöbb krónikus betegséget kezelik, de fontos, hogy akár az iskolákban, akár az otthoni ellátásban is hozzá lehessen jutni.



Natasha Azzopardi-Muscat, a WHO európai irodájának országos egészségügyi politikákért és rendszerekért felelős igazgatója azonban rámutatott, hogy a régió több országában a nagyvárosokon kívüli vidéki területeken nem megfelelő a rehabilitációs ellátás. Ennek oka, hogy a legtöbb egészségügyi rendszerben a rehabilitációt nem integrálták teljes mértékben vagy hatékonyan az egészségügyi alapellátásba. "Ezen változtatni kell" - hangsúlyozta.



A jelentés azt is kiemeli, hogy a rehabilitáció fejlesztésének a hosszú lefolyású koronavírus-fertőzés kezelésében is kulcsszerepe lehet.

Életében egyszer szinte mindenkinek szüksége van rehabilitációra vagy ismer olyan hozzá közel álló embert, aki rehabilitációra szorul. Ha hozzájut a megfelelő ellátáshoz, az az egyén és a környezete számára is gyökeres változást hozhat az életminőségben - mondta el Hans Kluge, a WHO európai irodájának igazgatója.