Munkaügy

Egy férfi beperelte a cégét, mert semmittevésre kényszerítik

Dermot Alastair Mills az Irish Rail alkalmazottja, és a cégnél pénzügyi vezetői pozícióban dolgozik. Éves fizetése 50 millió forint, hogy pontosak legyünk, és azt állítja, hogy ideje nagy részét a munkahelyén újságolvasással, szendvicsevéssel és még sétával is tölti - számolt be a Daily Mail.



"Bemegyek a fülkémbe, bekapcsolom a számítógépet, megnézem az e-maileket. Nincsenek munkával kapcsolatos e-mailek, nincsenek üzenetek, nincs kommunikáció, még a kollégák sem írtak" - mondta Mills a beszámolók szerint.



Mills az öt munkanapjából csak két napon megy be az irodába, ahol nincs sok dolga. Gyakran haza is tér korán a munkanapjai alatt.



Mielőtt beperelte volna a cégét, még 2010-ben a férfi előléptetést kapott a munkahelyén, de sajnos három hónapos betegszabadságra kényszerült, mert zaklatták.



A dolgok azonban még rosszabbra fordultak, amikor kiverte a biztosítékot a cégénél történt szabálytalan könyvelésről. Azonban egy megállapodás alapján visszatért a munkahelyére, amely szerint a betegszabadság lejárta után nem sokkal ugyanazt a státuszt, fizetést és szolgálati időt kapja meg.



Ha kíváncsi, mi a probléma azzal, hogy ingyen kapja a fizetését, a Munkavállalói Kapcsolatok Bizottságánál tartott meghallgatáson azt mondta, hogy megakadályozták abban, hogy a munkájában kamatoztassa a képességeit.



Mills állításaira válaszul azonban a vállalat kijelentette, hogy nem azért büntetik, mert bejelentette a hiányosságokat.