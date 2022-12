Járvány

Ön is elkapta már? Felnőtteket fertőz a kezelhetetlen gyerekbetegség

Mint azt a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja írja, a kéz-láb-száj betegségként ismert rendkívül fertőző, akár kisebb helyi járványokat is okozó betegséget az enterovírusok csoportjába tartó vírusok okozzák. A megbetegedések általában a nyári-őszi időszakban jelentkeznek, és bár elsősorban gyermekeket érintenek, a felnőttek is megfertőződhetnek.



A betegség lappangási ideje 3-7 nap, az általános tünetek 1-2 nappal előzik meg a kiütések megjelenését. Felnőtteknél magas, gyakran 39-40 fokos lázzal jár, amely 3 napon túl is tarthat, és gyakran kíséri levertség, fejfájás. A kiütések megjelenése is jóval kiterjedtebb lehet, helyükön fekélyes sebek, bevérzések keletkezhetnek.



A fertőzés elsősorban nyállal, széklettel, a hólyagok váladékával terjed. Célzott kezelést nem igényel, spontán, szövődménymentesen gyógyul. Az akut szakaszban tüneti kezelés ajánlott. Mivel a kéz-láb-száj betegséget okozó vírusfertőzés mögött a Coxsackie vírusok különböző törzsei, variánsai állhatnak, így nem kizárt, hogy egy személy élete során többször is átessen ezen a betegségen.



E tüneteket követően jelennek meg a jellegzetes kiütések, amelyek idővel felhólyagosodnak, majd kifakadnak és fekélyes sebekké alakulnak. A hólyagok elsősorban a kézen, tenyéren, lábon, talpon jelennek meg, de gyakori még a garatíven, a nyelven, az ínyen, a pofa belső részén is, ritkábbak a fenék és a nemi szervek környékén is.



A szájnyálkahártyán, a nyelv területén megjelenő sebek fájdalmasak lehetnek, ami nyelési nehézséget, nyálcsorgást is okozhat. Ezt a hólyagos torokgyulladást herpanginaként is ismerik. Két-három héttel a tünetek lezajlása után jellemző a tenyér és a talp hámlása, a körmök fájdalma, ritkábban a körömlemezek leválása is előfordulhat.



Az elmúlt évtizedben a kéz-láb-száj betegség súlyosabb és elhúzódóbb lefolyású, atípusos formája vált gyakorivá, amelynek kórokozója a Coxsackie A6-os vírustörzs.