Napon sült sütemények és pizzák?

Ezek a napkollektoros sütők áram és környezetszennyezés nélkül dolgoznak

Bár a napkollektoros tűzhelyek már egy ideje léteznek, még nem nyerték el azt az elfogadottságot, amit megérdemelnének. A nemrég befejeződött Oasis 2022 éves kulturális fesztiválon Soni professzor és csapata bemutatta, hogyan lehet a nap erejét az ételek elkészítéséhez felhasználni.



A november 20-22. közötti háromnapos rendezvényen Soni professzor és csapata számos ételt, köztük süteményeket, pizzákat, sőt még a speciális indiai sabudana khichadit is készített, hogy megmutassa, napenergiával is lehet főzni.



"Megbeszéltem az ötletet a megújuló energiával foglalkozó diákjaimmal, és úgy döntöttünk, hogy az éves rendezvényen lesz standunk. A diákok összegyűjtötték az alapanyagokat, én és a feleségem pedig segítettünk nekik elkészíteni az ételeket, például csokoládés, vaníliás és narancsos süteményeket, pizzákat és egyebeket. Eladtuk őket, a nyereséget pedig a BITS Pilani diákjai által vezetett Nirmaan nevű civil szervezetnek adományoztuk" - mondta Dr. Soni a médiának.

Hogyan működik a napkollektoros sütő?

Elmondása szerint a napkollektoros sütő a nagyító elvéhez hasonlóan működik, amely a napfényt egy pontba tudja koncentrálni.



"A napkollektoros tűzhelynél a nagyító helyett egy parabola alakú forma van, amely a napsugárzást egy pontra összpontosítja, ahol az alapanyagokat is tartják. A napsugárzás intenzitásától függően 15-20 perc alatt süteményt vagy pizzát lehet sütni" - magyarázta Dr. Soni.

A napkollektoros sütő előnyei

Soni szerint az egyik legnagyobb előnye a napkollektoros ételkészítőknek, hogy olcsók, és nem igényelnek hagyományos tüzelőanyagot, így ideálisak otthonok és kisvállalkozások számára.



"Az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a napenergiára, és azt is megmutassuk, hogy a tiszta energia megélhetést biztosíthat annak, aki egy kis sütő- vagy főzővállalkozást szeretne indítani" – mondta.



A sütőkön kívül Dr. Soni csapata napelemes szárítók kifejlesztésén is dolgozik, amelyek nagy segítséget jelenthetnek a kistermelőknek, akik gyakran küzdenek a friss termésük csökkenő áraival, mivel nincsenek meg az eszközeik ahhoz, hogy értéknövelt termékekké alakítsák és meghosszabbítsák azok eltarthatósági idejét.



"Valamit, például a leszüretelt almát azonnal el kell adni, mivel a nedvesség miatt nem lehet sokáig tárolni. Ehelyett szárítókkal száríthatják a termést és növelhetik a tárolhatósági időt. Ugyanezt lehet tenni a burgonyával is - ahelyett, hogy nyersen adnák el, a napkollektoros sütővel meg lehet sütni és burgonyachipset készíteni belőle, ami hozzáadott értéket jelent" - mondta.



Az évek során Dr. Soni és csapata a BITS Pilaniban több száz nőt képzett ki a környező falvakból a napkollektoros sütők használatára.



"A potenciális felhasználóknak megfelelő képzésre van szükségük ezek felállításához és kezeléséhez. Mivel ez egy fényvisszaverő anyag, a tisztán tartása is nagyon fontos. Ha ezeket az alapokat elsajátítják, az emberek hatékonyan tudják használni ezeket a napkollektorokat" - mondta.

A napkollektoros sütő hátrányai

Bár ezek a napkollektoros főzők olcsók és tiszta energiát használnak, Dr. Soni szerint van egy sor hátránya, ami miatt nem terjedtek el széles körben.



"Az egyik legnagyobb hátránya a napkollektoros sütőknek az, hogy csak napközben lehet használni őket, mivel nem tudják tárolni az energiát. Az energia tárolásával kapcsolatos kutatások világszerte folynak, de még több munkára van szükség. A másik hátránya, hogy az embereknek a napon kell állniuk, amit sokan nem akarnak megtenni. emellett sokkal több helyet foglal, ami a városokban problémát jelenthet, a falvakban azonban nem" - mondta.