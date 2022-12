Egészségügy

Elment az orvoshoz, mert köhögött, kiderült, hogy egy 15 centis daganat van a mellkasában

Egy egyébként egészséges férfinál aggasztó köhögés jelentkezett, amely három héten keresztül fennállt minden egyéb tünet nélkül. Kiderült, hogy a köhögést egy közel 17,2 centiméter hosszúságú daganat váltotta ki, amely a jobb tüdejét nyomta.



A Journal of Surgical Case Reports című szakfolyóiratban október 30-án megjelent esetleírás szerint a 22 éves férfinak nem volt említésre méltó kórtörténete vagy dohányzási előzménye, és a sürgősségi osztályon negatív lett a COVID-19 tesztje. A mellkasának röntgenfelvétele folyadékgyülemet mutatott ki a jobb tüdőt borító és a mellüregben lévő szövetrétegek között, és ez a folyadék elárasztotta a jobb alsó tüdő kis légutakat, megakadályozva, hogy azok megteljenek levegővel.



Az orvoscsoport ezután komputertomográfiás (CT) vizsgálatot végzett, és felfedezte a beteg mellkasának jobb felében megbúvó nagy foltot. A csapat mintát vett a daganatból, és megállapította, hogy az a csecsemőmirigyben lévő sejtekből fejlődött ki, amely a közvetlenül a mellcsont mögött elhelyezkedő mirigy, és amely az érett immunsejtek termeléséért felelős.



Az orvosok ezután műtéttel eltávolították a daganatot, majd tovább elemezték a szövetet, és kiderült, hogy nem volt rosszindulatú, vagyis rákos. Ám mivel az ilyen típusú daganatra úgy tekintenek, hogy potenciálisan rosszindulatúvá válhat, ezért a daganatokat ennek kockázatát szem előtt tartva kezelik.



A beteg a műtétet követően egy hétig lábadozott a kórházban, és a hazabocsátás után egy hónappal tartott kontrollvizsgálaton már nem tapasztalt semmilyen tünetet, például légszomjat vagy köhögést. Ezután engedélyezték, hogy folytassa minden szokásos tevékenységét, beleértve a súlyemelést is. Hat hónappal később egy kontrollvizsgálatra is beütemezték, ahol CT-vizsgálatot végeztek rajta, és sugárterápiának vetették alá, ami csökkenti a daganat visszanövekedésének kockázatát.