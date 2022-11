Egészség

Több mint egymilliárd fiatal hallása van veszélyben

Több mint egymilliárd fiatal hallása van veszélyben a különböző fülhallgatós eszközök - mobiltelefonok, lejátszók - túlzott hangerővel történő használata és túl hangos zenés helyek látogatása miatt - figyelmeztetett egy új tanulmány, amely a BMJ Global Health folyóiratban jelent meg.



A The Guardian által ismertetett tanulmány nemzetközi kutatócsoportja szerint a 12-34 éves korosztály 24 százaléka olyan hangerővel hallgat zenét a saját készülékein, amely már nem biztonságos. A kutatók ezért arra szólították fel a kormányokat, hogy sürgősen vezessenek be olyan szabályozást, amely a biztonságos hangerő alkalmazását támogatja.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint jelenleg 430 millió különböző korosztályhoz tartozó halláskárosodott ember él a Földön. A fiatalok azért vannak különösen veszélyben, mert ők használják a leginkább az olyan lejátszásra alkalmas eszközöket, mint az okostelefon, fej- és fülhallgató, miközben gyenge lábakon áll a hangerőszabályozás betartása.



"A nem biztonságos hangerejű zenehallgatás, akár rendszeres, akár egyszeri alkalommal történik, a hallórendszer fizikai károsodását okozhatja, ami átmeneti vagy állandó fülzúgás és/vagy a hallás megváltozása formájában jelentkezik" - figyelmeztetek a kutatók. Hozzátették, hogy az ilyen károsodás akár az ember egész életét végigkísérheti, és ha valaki fiatal korában túl hangos zenét hallgat, túl hangos zajnak van kitéve, az később a korral járó hallásvesztésnek is jobban ki van téve. A Dél-Karolinai Egyetem tudósai által vezetett kutatásban a 2000 és 2021 között készült, személyes zenehallgató eszközökkel és hangos zenés helyekkel kapcsolatos korábbi tanulmányokat vizsgálták. Harminchárom, több mint 19 ezer embert érintő tanulmányt elemeztek. A szerzők becslése szerint a kutatásokban szereplő felnőttek 23 százaléka és a kiskorúak 27 százaléka volt kitéve túlzott hangerőnek a személyes zenehallgató eszközein.



A kutatók úgy becsülték, hogy a 12-34 év közötti korosztályba tartozók 48 százaléka lehet kitéve túl hangos zenének például klubokban vagy bárokban.



Ezen adatok alapján a kutatók úgy kalkuláltak, hogy globálisan 0,67 milliárd és 1,35 milliárd közé tehető azoknak a tinédzsereknek és fiatal felnőtteknek a száma, akiket potenciálisan veszélyeztethet a halláskárosodás.



A tanulmány szerzői elismerték, hogy eredményeik nem vették figyelembe a demográfiai tényezőket vagy a biztonságos zenehallgatásra vonatkozó szabályozások alakulását az egyes országokban. Ugyanakkor kiemelték: eredményeik rávilágítanak arra, hogy a halláskárosodás megelőzése érdekében világszerte sürgősen szükség van a biztonságos hallgatási szokásokat ösztönző irányelvek bevezetésére.