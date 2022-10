Különleges betegség

A gravitációra allergiás nő naponta 10-szer is elájul

Nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogyan lehet valaki allergiás a gravitációra. Azonban egy 28 éves nő mégis valami ilyesmiben szenved, miután naponta akár 10-szer is elájul. Lyndsi Johnson elárulta, hogy 23 órát tölt az ágyban, három percnél tovább nem tud talpon maradni anélkül, hogy össze ne esne.



A nő 2015 októberében tapasztalt először has- és hátfájást. Sajnos a tünetei egyre rosszabbodtak, és néhány éven belül odáig jutott, hogy naponta akár 10 alkalommal is hányt és fogott padlót.



Éveken át járt kórházba, míg végül 2022 februárjában diagnosztizálták, hogy a 28 éves nőnek poszturális tachikardiás szindrómája (PoTS) van. Az ebben az állapotban szenvedő személynek abnormális szívritmus-emelkedése van, amely felülés vagy állás után jelentkezik, amit ő a gravitációval szembeni allergiának nevez.



Bár gyógyszert szed, tartósan is férje, James segítségére szorul.



"Allergiás vagyok a gravitációra - őrültségnek hangzik, de igaz. Nem tudok három percnél tovább állni anélkül, hogy szédülnék, rosszul lennék vagy elájulnék. Sokkal jobban érzem magam, ha fekszem. Egész nap az ágyban vagyok - akár napi 23 órát is" - mondta.



"Soha nem gondoltam volna, hogy 28 évesen zuhanyzószéket kell majd használnom. Már nem tudok kimozdulni otthonról. Nincs gyógymód, de nagyon hálás vagyok Jamesért és azért, amim van".



Lyndsi, aki korábban a haditengerészetnél volt repülőgép-szerelő, azt mondja, hogy akkor kezdett el betegeskedni, amikor a tengerentúlon dolgozott a haditengerészetnél. A tünetei folytatódtak, és krónikus fájdalmakkal küzdött, de az orvosok nem tudták kideríteni, mi a baja.



Betegsége miatt 2018-ban orvosilag leszerelt a haditengerészetnél. Majd hat hónappal később súlyos hasi fájdalmak jelentkeztek nála, és erős hányás kezdődött. Az orvosok azonban továbbra sem tudták kideríteni, mi a baj, Lyndsi pedig továbbra is küzdött a betegségével, sőt, többször kórházba is került.



Elmondása szerint 2020-ban a dolgok sokkal rosszabbra fordultak, és még lehajolni sem tudott anélkül, hogy ne érezte volna szédülést. Lyndsi 2022 februárjában elvégeztette a tilt-tesztet, amely a szívritmust, a vérnyomást és a vér oxigénszintjét méri, és hivatalosan is PoTS-t diagnosztizáltak nála.



Bár rengeteg gyógyszert szed, még mindig keresztbe tett lábbal ül, hogy ne érezze rosszul magát, és csak evéskor vagy zuhanyzáskor tud felállni.



Lyndsi elmondta, hogy "megbékélt" a diagnózissal, és elmagyarázta, hogy a mozgást segítő eszközök nagyban segítették az életminőségét. Reméljük, hogy hamarosan jobb lesz neki.