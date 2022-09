Ötletes

Itt egy remek trükk, amivel két óra alatt megszáríthatók a ruhák szárítógép nélkül - videó

Egy egyszobás lakásban él Alix Byrne párjával, és mindig gondot okozott neki, hova akassza ki a lepedőt száradni. A szárítóállványát általában a radiátor előtt tartja, és akkor jutott eszébe, hogy mi lenne, ha a lepedőt is rárakná úgy, hogy közben hozzárögzíti a fűtőtesthez is, egyfajta sátort alkotva - írja a 24.hu.



Ez a módszer annyira bevált, hogy pár óra alatt megszáradt az összes ruha az alatta levő szárítón, a radiátor melegétől.



A párnak egyébként van szárítógépe is, de azt nem szeretik használni, mert sokba is kerül, és nincs is jó illata utána a ruháknak szerintük.