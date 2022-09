Egészség

Kutatás: multivitaminok napi szedésével javítható lehet az idősek agyműködése

A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a táplálékkiegészítők mintegy 60 százalékkal vagy két évvel lassíthatják a kognitív képességégek romlását. 2022.09.15 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Multivitaminok és ásványi anyagok napi fogyasztása csökkentheti az idősek kognitív képességeinek romlását egy amerikai kutatás szerint.



A kutatásban több mint 2200, 65 év feletti ember vett részt. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a táplálékkiegészítők mintegy 60 százalékkal vagy két évvel lassíthatják a kognitív képességégek romlását, elsősorban azoknál az embereknél, akik szív- és érrendszeri megbetegedésen estek át - írta a The Guardian brit napilap online kiadása szerdán.



Az Alzheimer-kór és a demencia kutatói kedvezőnek ítélik meg az eredményeket, ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy szélesebb körű kutatásokra van szükség, mielőtt a napi multivitamin-szedést javasolják idős embereknek a kognitív képességek hanyatlása ellen. Táplálékkiegészítőkkel végzett korábbi kutatások ugyanis nem mutatták ki ezek hatását a betegségre.



"Először mutattunk be bizonyítékot arról, hogy a biztonságos, könnyen elérhető és olcsó multivitaminokat és ásványi étrend-kiegészítőket naponta fogyasztó idős férfiak és nőknél az agyi képességek javulása tapasztalható a hosszútávú, véletlenszerű ellenőrzéssel elvégzett kutatás alapján - írták a kutatók az Alzheimer's and Dementia című folyóiratban, az Alzheimer Társaság lapjában.



A világ öregedő népessége miatt a demencia az egyik vezető globális közegészségügyi kihívássá vált, de nincs gyógyszer, amellyel kezelni lehetne. Az Egyesült Királyságban mintegy 850 ezer ember szenved demenciában, többségük Alzheimer-kórban vagy érelmeszesedés okozta demenciában. A cukorbetegségben, magas vérnyomásban, magas koleszterinszinttől, valamint a depresszióban szenvedő időseknél magasabb a betegség kockázata.



Az észak-karolinai Wake Forest Egyetem és a bostoni Bringham and Női Kórház kutatói azt vizsgálták, hogy a kakaókivonat, vitamin- és ásványianyag-készítmények napi fogyasztása javítja-e a memóriát és a többi mentális képességet 2262, 65 év feletti ember esetében. A kutatók szavakat tartalmazó listák, számtani feladványok, beszédképesség és emlékezési képesség szerint sorolták be a résztvevők általános kognícióját a három éves kutatás előtt és után.



Azok idősek érték el a legjelentősebb javulást kísérlet végére, akik a kutatás elején a legfeledékenyebbek voltak.



A kakaókivonat flavonoidokban gazdag, és korábbi kutatások arra engedtek következtetni, hogy javíthatja az agyműködést. A legutóbbi kísérlet eredményei szerint azonban a kakaót tartalmazó táplálékkiegészítők nem változtatják meg az emberek kognitív teljesítményét. A napi multivitamin- és ásványianyag-készítmények viszont a jelek szerint javítottak a kognitív eredményeken, elsősorban az szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknél, amely a demencia egyik ismert rizikófaktora.