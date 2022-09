Környezetvédelem

Nagyítóval sem találni betétdíjas italcsomagolást a nagyobb hazai üzletekben

Hiába készített egy éve útmutatást a Humusz Szövetség arról, hogyan kellene a régről ismert, újratöltésen alapuló betétdíjas rendszert ismét felvirágoztatni, érdemleges változás egyáltalán nem történt hazánkban. 2022.09.10 11:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lassan már nagyítóval sem találni betétdíjas italcsomagolást a nagyobb üzletekben. A Humusz Szövetség ezért további lépéseket tervez, melynek részeként a vásárlók segítségét kérik, hogy jelezzék a nagy láncoknak, mint a Spar, az Aldi és a Tesco, hogy elég a pazarlásból!



Egy évvel ezelőtt az Országgyűlés megszavazta azt a törvénycsomagot, amely szerint 2023 júliusától kötelező az egyutas italcsomagolások (PET, alumínium, üveg) visszaváltása. A Humusz Szövetség akkor – tehát egy éve – több környezetvédelmi civil szervezet és szakértő segítségével készített egy útmutatót, ami rámutat a hiányosságokra, és segítséget ad, hogyan kellene az újratöltésen alapuló betétdíjas rendszert felvirágoztatni. Emellett személyre szabott javaslatokat is tartalmazó levelet küldött a témában érintett áruházláncoknak.

Újratöltést az újrafeldolgozás helyett!

Mint a szövetség kiemeli: Egy jól működő betétdíjas rendszerben az üvegek átlagosan 40-szer újratölthetők lennének. A nulla hulladék hierarchia értelmében az újrahasználat környezetileg fenntarthatóbb megoldás az újrafeldolgozásnál.





Nem sikerült lépni a betétdíjas italcsomagolások felé

Azóta eltelt egy év, és a helyzet nemhogy nem változott, inkább romlott, hiszen ahogy honlapján a Humusz Szövetség jelzi:

„Lassan már nagyítóval sem találni betétdíjas italcsomagolást a nagyobb üzletekben, továbbá az elfogadott szabályozás nem számol az újratölthető göngyölegek megtartásával. És, ami még szomorúbb, a témában nem érzékelhető valódi érdeklődés a politikai döntéshozók, a vállalatok, de még a lakosság részéről sem.”

Erre a megállapításra a Humusz Szövetség 2022. évi történéseket, szakértő megfigyeléseit alapul véve jutott. A vizsgálat során a szakemberek azt nézték, hogyan tűntek el az újratölthető, betétdíjas italcsomagolások a magyar boltok polcairól.

Gyümölcsszörpök, sörök, bor

Az eredmény a gyümölcsszörpök esetében következő:

– a Tesco kivezette és megszüntette a saját márkás üveges gyümölcsszörpök, a Piroska szörpök jelenleg kiárusítás alatt állnak;

– az Auchan saját márkás üveges szörpjei tartósan nem kaphatók, ráadásul a szabvány szörpös üveget Ági szörppel töltve eldobó üvegként árusítja





Visszalépés a sörösüvegek terén is

– a Spar már tavaly ősszel kivezette az üveges sörök többségét;

– a Tesco megkezdte az üveges sörök kiárusítását;

– az Auchan egyrészt csökkentette a korábbi német import üvegessör-választékot, helyette eldobó termékeket szerez be, másrészt drasztikusan csökkentette a betétdíjas üveges sörök kínálatát;

– a Penny Market megszüntette a két termékből álló üvegessör-választékát és a Borsodi palack visszaváltását;

A borosüvegeknél is visszalépés látható

– csökkent a szabvány üvegpalackos termékek kínálata az üzletláncokban (csak a legolcsóbb termékek maradtak meg), de a betétdíj több láncban továbbra is kritikusan alacsony, visszaváltásra nem ösztönöz;

– szűkült a Varga borok kínálata a Sparban, a Tescoban, az Auchanban. A kínai vegyesboltok a Varga bort eldobó termékként árusítják.

Harc az eldobható kultúra ellen

Ezen tényeket ismerve a Humusz Szövetség továbbra is kitart korábbi álláspontja mellett, és nem nyugszik bele az eldobható kultúra további térnyerésébe. Azért, hogy a szövetség célját elérje, ismételten megkereste az illetékes helyettes államtitkárságot, konzultációt kezdeményezett (a betétdíjas rendszerre való mielőbbi áttérést javasló) Magyar Nemzeti Bankkal, illetve a Humusz Szövetség szakemberei is ott lesznek a Jövő Nemzedékek Szószólója műhelybeszélgetés-sorozatán, ahol a körforgásos gazdaságról és a betétdíjról szó esik majd.

Így lehet jelezni a kiskerláncoknak, hogy elég a pazarlásból!

A Humusz Szövetség honlapján az alábbi szöveggel kéri a tudatos vásárlókat, hogy lépjenek fel a pazarló csomagolások ellen:

„Addig is kérjük kedves olvasóinkat, hogy válasszák a betétdíjas csomagolásokat , és bíztassák erre ismerőseiket, munkaadóikat is; írják alá a kapcsolódó elköteleződéseket, petíciókat, illetve bátran jelezzék a fenntartható csomagolások iránti igényeiket azoknak az üzleteknek, áruházláncoknak is, amelyekben rendszeresen vásárolnak!”