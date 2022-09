Életmód

A mellimplantátumok a rák egy ritka formáját okozhatják

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) riasztást adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy ritka ráktípusok kapcsolatba hozhatók a mellimplantátum-műtétekkel.



Egy csütörtökön közzétett jelentésben az FDA azt állította, hogy bizonyos rákos megbetegedéseket, mint például a laphámrák (SCC) és különböző limfómák előfordulását jelentették a mellimplantátumok körül kialakuló hegszövetben.



Az ügynökség megjegyezte, hogy bár ezeknek a rákos megbetegedéseknek a mellimplantátumok körüli kapszulában való előfordulása ritka, az egészségügyi szolgáltatóknak és a műtétre készülőknek tisztában kell lenniük a kockázatokkal, és jelenteniük kell az implantátum körül talált rákos eseteket.



Az FDA azt is kijelentette, hogy ezekről az új limfómákról az ügynökség csak nemrégiben szerzett tudomást a mellimplantátumok forgalomba hozatal utáni felülvizsgálata során, és nem azonosak a korábban bejelentett, mellimplantátummal összefüggő anaplasztikus nagysejtes limfómával.



A publikált szakirodalom előzetes áttekintése kevesebb mint 20 SCC esetet és kevesebb mint 30 különböző limfómás esetet tárt fel a mellimplantátum körüli hegszövetben - jegyezte meg az ügynökség.



Megjegyezték, hogy a mellimplantátummal rendelkező embereknek a bejelentés fényében nem kell változtatniuk a rutinszerű orvosi ellátásukon, vagy elsietniük az implantátumaik eltávolítását, de tisztában kell lenniük néhány azonosított jellel és tünettel, amelyek közé tartozik a duzzanat, a fájdalom, a csomók vagy a bőrelváltozások.



Az FDA kijelentette, hogy ezen újonnan bejelentett rákos megbetegedések pontos előfordulási aránya és kockázati tényezői továbbra sem ismertek, és hogy "ez egy újonnan felmerülő kérdés, így még bármi is lehet". Az egészségügyi szolgáltatókat és az implantátummal rendelkező személyeket arra ösztönzik, hogy jelentsenek az FDA-nak minden SCC, limfóma vagy bármilyen más, a mellimplantátum körül talált rákos megbetegedést.



Tavaly az FDA több frissítést is bevezetett a mellimplantátumokra vonatkozó szabályozásban, beleértve a figyelmeztetéssel ellátott új címkézést és egy betegellenőrzési listát, amely tájékoztatja az embereket arról, hogy az implantátumok nem olyan orvostechnikai eszközök, amelyek egy életen át tartanak. Az orvosoknak mostantól azt is el kell mondaniuk a betegeknek, hogy a mellimplantátum-műtétből eredő összes lehetséges egészségügyi problémát végig kell ismertetniük a betegekkel.