Életmód

Csökken a várható élethossz az Egyesült Államokban

Az amerikaiak átlagos várható élethossza 2019 és 2021 között jelentősen csökkent - derült ki a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) jelentéséből. Ez az első kétéves csökkenés, amelyet 1961-1963 óta regisztráltak.



Az elmúlt két év alatt az Egyesült Államokban 2,7 évvel csökkent a várható élethossz, így az átlagos élettartam 76,1 év - ugyanannyi, mint 1996-ban volt. A CDC szerint a várható élethossz csökkenésében az elsődleges tényező a Covid-19 világjárvány volt, amely több mint egymillió amerikai halálához járult hozzá.



A "nem szándékos sérülések" - ebbe a kategóriába tartoznak a túladagolások és egyéb kábítószerrel kapcsolatos balesetek -, valamint a szívbetegségek szintén jelentős tényezők voltak a csökkenésben. A világjárvány előtt a szívbetegségek sokáig a leggyakrabban regisztrált halálozási okok voltak az Egyesült Államokban, míg az opioidjárvány miatt a túladagolások száma több éve rekordot döntött.



A CDC számainak fajonkénti lebontása még riasztóbb tendenciákat mutat. Az amerikai őslakosok esetében 2019 és 2021 között 6,6 évvel csökkent a várható élettartam, míg a feketéknél és a spanyolajkúaknál körülbelül négy évvel, a fehéreknél pedig 2,4 évvel. A statisztikai teher aránytalanul nagy mértékben sújtotta a férfiakat, akiknek a várható élettartama mindössze 73,2 évre csökkent, míg a nők még mindig viszonylag hosszú, 79,1 éves életre számíthatnak.



A jelentés megállapította, hogy a várható élethossz csökkenésének legnagyobb része a világjárvány első évében következett be a nem fehér lakosság esetében, míg a fehér amerikaiak a második évben szenvedték el a legnagyobb veszteségeket.



Hasonló tanulmányok megállapították, hogy a Covid-19 tovább rontotta a világ legdrágább egészségügyi ellátásával rendelkező Egyesült Államok és más fejlett országok között a várható élettartam tekintetében már korábban is meglévő szakadékot. Az amerikaiak most öt évvel kevesebb életévre számíthatnak, mint európai társaik.



A várható élettartam csökkenését vizsgáló kutatók a már meglévő betegségek, például az elhízás és a szívbetegségek magas arányát okolták az USA-nak a világjárvány során 19 gazdasági versenytársához képest elszenvedett túl nagy veszteségeiért.