Életmód

Putyin tanácsokat adott az alkoholizmus leküzdésére

Az orosz elnök szerint a tiltás nem az a módszer, amely segíthet az alkoholproblémákkal küzdő embereknek leszokni a piálásról. 2022.08.18 08:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormánynak a túlzott alkoholfogyasztás egészséges alternatíváit kellene támogatnia a korlátozó politika helyett - mondta szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök.



"Nem lehet betiltani, vagy túl magas jövedéki adókat kivetni, hogy az árakat felhúzzuk" - mondta az orosz államfő szerdán egy orosz kormányzóval folytatott videós találkozón, hozzátéve, hogy a probléma figyelmen kívül hagyása, és azt mondani, hogy "az emberek isznak és mindig is fognak inni", szintén rossz megközelítés.



Vannak "egyszerű dolgok", amelyeket meg lehet tenni a probléma hatékony kezelése érdekében - javasolta Putyin -, beleértve a jobb életmód népszerűsítését és a szabadidő egészségesebb eltöltésének alternatív módjait az emberek számára.



"Nem mondok itt semmi újat, de mégis. Az egészséges életmód népszerűsítése nagyon fontos. De ez nem elég. Fejlett infrastruktúrára van szükség a sport és a testnevelés számára" - jegyezte meg az elnök.



"És a tágabb értelemben vett kultúra is figyelmet igényel. Meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy az emberek eljárjanak különböző helyekre, elősegítve a kultúra iránti érdeklődésüket" - tette hozzá.



A téma akkor került szóba, amikor az elnök megemlítette Alekszandr Avdejevnek, a közép-oroszországi Vlagyimir régió kormányzójának, hogy választókerületében az alkoholizmus aránya kétszerese az országos átlagnak.



Az alkoholfogyasztásnak hosszú története van Oroszországban, és a vodka és más szeszes italok megadóztatása évszázadok óta könnyű módja annak, hogy a kormányzat megtömje a kasszáját. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent az országos fogyasztás.



A WHO európai irodájának az alkoholfogyasztás elleni küzdelmet célzó SAFER kezdeményezésének 2021-es jelentése szerint 2010 és 2016 között Oroszországban 26,1%-kal csökkent az egy főre jutó becsült fogyasztás, szemben a régió átlagos 12,5%-os csökkenésével.