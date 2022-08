Egészségügy

A klímaváltozás a bőrrák megugrását okozza

A melegebb nyári hőmérséklet a melanomák és más halálos rákos megbetegedések számának növekedéséhez vezethet, mivel az északi országok lakói több időt töltenek a napon - figyelmeztetett egy maroknyi orvos és tudós, akik a The Guardian vasárnapi számában adtak hangot aggodalmuknak. Állításuk szerint az éghajlatváltozás a bőrrákos halálesetek számának növekedésével fog járni.



Dann Mitchell, a Bristoli Egyetem klímatudományi professzora azzal érvelt, hogy az éghajlatváltozás természetes módon több akaratlan napozáshoz vezet az Egyesült Királyságban és más északi régiókban élők számára, mivel az emberek melegebb időben hajlamosak többet kimenni a szabadba. "Ez azt eredményezi, hogy egész évben több napfénynek vagyunk kitéve, és ami döntő fontosságú, mert így több UV is érminket, ami a bőrrák ismert kockázati tényezője" - mondta.



Bár elismerte, hogy a hőség és a rák közötti bármilyen kapcsolat szükségszerűen közvetett - "nem mondhatjuk, hogy egy adott hőhullám egy adott rákos megbetegedést okozott" -, az akadémikus mindazonáltal azzal érvelt, hogy "a rák megnövekedett kockázatát a sok melegebb nap esetével lehet összekapcsolni, és ezek a melegebb napok az ember okozta éghajlatváltozás miatt váltak valószínűbbé".



Sarah Danson, a Sheffieldi Egyetem orvosi onkológus professzora egyetértett ezzel, és aggodalmát fejezte ki, hogy "a forróbb nyarak tartós tendenciája több melanomás esethez és több melanoma okozta halálesethez fog vezetni", míg Julia Newton-Bishop, a Leedsi Egyetem klinikusa azzal érvelt, hogy "ez az időjárás annyira szélsőséges, hogy szerintem a leégések száma növekedni fog, és később a melanoma előfordulása is".

Karis Betts, a Cancer Research UK vezető egészségügyi információs menedzsere azonban óva intett attól, hogy közvetlen vonalat húzzunk az éghajlatváltozás és a rákos megbetegedések között, rámutatva, hogy "fontos megjegyezni, hogy nem a Nap hője, hanem a Nap ultraibolya sugarai okozzák a leégést és a bőrrákot".



Az ártalmas bőrrák túlélési aránya az eltávolítással jelentősen nő, és a diagnózis és a kezelés javulása a melanomával kapcsolatos halálozás csökkenéséhez vezetett. Így, miközben a melanoma előfordulása emelkedik - a Cancer Research UK szerint 141%-kal nőtt az 1970-es évek eleje óta -, a túlélési arány ugyanebben az időszakban megduplázódott az országban, és az előrejelzések szerint a halálozási arányok várhatóan tovább csökkennek.



Az Egyesült Államok nemrégiben elfogadott egy törvényt, amely 370 milliárd dollárt fektet be tiszta energiába, míg Hollandia 2030-ig a nitrogénkibocsátás 50%-os csökkentését tervezi, ami olyan forradalmi lépés, hogy felkelést váltott ki a gazdák körében. Franciaország egy részén még a szabadtéri rendezvényeket is betiltották bizonyos júniusi napokon, a 40 Celsius-fokos hőhullámra hivatkozva, ami egyesek szerint az elkövetkező "éghajlati zárlatok" előhírnöke.