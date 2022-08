Gasztronómia

Megvan az Év Strandétele

A balatonboglári Bundi Bijó strandbüfé Bundi Nagyon magyaros sós töltött kürtőskalácsa nyerte meg az idei Év Strandétele versenyt - derült ki a megmérettetést nyolcadik alkalommal megrendező Balatoni Kör eredményhirdetésén csütörtökön, Balatonudvari fövenyesi strandján.



A rendezők sajtóközleménye szerint a győztes a mindig édesnek hitt kürtős kalács műfaját forradalmasítja sós változatokkal. Alapja egy kézműves, sós kürtőskalács, amelybe frissen kevert jégsaláta, madársaláta, rukkola, tepertőkocka, füstölt kolbászkocka, füstölt parasztsonka, színes koktélparadicsom, póréhagymacsíra, enyhén csípős paprikás szósz kerül. A Bundi Bijó büfé új helyként elnyerte a Tork Év felfedezettje díját is.



A tájékoztató kitér arra is, hogy idén külön díjazták a büfé és a bisztró kategória legjobbját. Az utóbbi kategóriában a zamárdi Tiki Beach Malacfül salátája nyert, a bisztró a vegán túrógombócával elnyerte a Tork Essity Hungary innovációs és fenntarthatósági küldöndíját is.



A közlemény szerint a vega és vegán trend is tovább erősödött tavaly óta, így idén először a Balatoni Kör különdíjjal értékelte a legjobbat ebben a kategóriában is, amit a balatonaligai Tarow "Borsófőzi" Dim Sum vegán étele kapott: kókusztejes zöldborsófőzelék gyömbérrel, edameme babbal, illetve cukorborsóhéjjal, különleges feltéttel.



A verseny zsűrije zömmel gasztronómiai szakújságírókból áll, akikhez idén csatlakozott Wolf András séf is. A zsűri a tíz döntős helyen szerdán végig kóstolta a nevezett strandételeket, ennek alapján született meg az eredmény - írják.



Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája szerint a balatoni strandgasztronómia minden eddiginél kreatívabb strandételekkel rukkolt elő, ami azt is jelzi, hogy a balatoni Beach Food műfaj egyre kiforrottabb.