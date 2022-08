Gasztronómia

Kiválasztották az új Magyarország tortáját

Karikó Orsolya nagykőrösi cukrász munkája, a Huncut szilva herceg lett idén Magyarország tortája, a Magyarország cukormentes tortája címet pedig a szegedi Gyuris László Nagyi kedvence fantázianevű süteménye nyerte el - jelentették be hétfőn az Országházban tartott díjátadón, ahol az idei Szent István-napi kenyeret is bemutatták.



Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke a 16. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája verseny győzteséről elmondta: az egri vörösbor és a szilva ízének harmonikus párosítása jellemzi Karikó Orsolya, a nagykőrösi Vanília & Gelarto Kézműves Cukrászat cukrásza süteményét.



A második helyezett a szigetszentmiklósi Levendula és Kert Cukrászdából a Lakatos Pál által készített Kék kötény kincse nevű torta lett, a harmadik helyen pedig a budapesti Major Cukrászdából Szivós Zita Évszakok nevű tortája végzett.



Idén a versenymunkáknak minimum 40 százalékban kellett tartalmazniuk felverteket vagy egyéb tésztarétegeket. Idén a mák, a meggy, a tokaji borok és a tejföl több versenyzőnél is megjelent, de előkerültek olyan, a cukrászatban szokatlan különleges alapanyagok is, mint az édesburgonya, a kapor, a rozmaring vagy akár a libamáj.



Nándori László, a Magyarország cukormentes tortája verseny zsűrijének elnöke közölte: Gyuris László, a szegedi Virág Cukrászda és Kávéház cukrászmestere Nagyi kedvence fantázianevű alkotásában megjelenik a málnavelő, a fehércsokoládés pisztáciaropogós, a mascarpone mousse hibiszkuszvirággal és csipkebogyóvelővel, a piskóta pedig nem tartalmaz gabonalisztet.



Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által tizenegyedik alkalommal meghirdetett cukormentes torta versenyben a második helyezett Sztaracsek Ádám és Szirmai Péter lett a komáromi Jánoska Cukrászdából Csokoládé királyfi nevű alkotásukkal, míg a harmadiknak Sabján Adrienn, a Cake to go Budapest cukrásza Epres túrógombóc nevű tortáját választotta a zsűri.



A szervezők tájékoztatása szerint a tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listáját augusztus 16-tól a www.cukraszat.net oldalon lehet megtalálni.



A torták minőségének védelme érdekében az idei évben is csak az év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik.



Az eseményen Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke bemutatta a díjazott Szent István-napi kenyereket. A két kategóriában meghirdetett verseny nyertese a Szent István-napi kenyerek közül a balmazújvárosi Balmaz Sütöde Kft. gulyáskenyere, az innovatív kenyerek közül pedig a mórahalmi Varga Pékség ásotthalmi üzemében készült batátás kenyér lett.



Mindkét kategóriában adalékmentes termékekkel lehetett indulni.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a díjak átadása után megjegyezte: a történelmi aszály ellenére is Magyarország élelmiszerbiztonsága - beleértve a gabonaellátást is - biztosított.