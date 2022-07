Tudomány-egészségügy

Új eljárást honosítottak meg a magyarországi stroke-ellátásban

Mesterséges intelligenciával működő szoftver értékeli azonnal a stroke gyanújával felvettek koponya CT leleteit egy EU-s támogatással megvalósuló magyarországi programnak köszönhetően. 2022.07.22 13:20 MTI

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII) vezetésével megvalósuló, Mesterséges intelligencia alapú központi döntéstámogató rendszer kialakítása a hazai akut stroke-ellátó rendszer fejlesztésére című pályázat keretében új, a magyarországi közellátásban még nem elterjedt eljárás honosodott meg. Az innovatív fejlesztés felgyorsítja az akut stroke-betegek sürgős kezelését és támogatja az ellátáshoz való hozzáférés országos javítását - tájékoztatta az MTI-t hétfőn az OMIII.



Közleményük szerint a projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 1,286 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatás segítségével valósul meg.



Koponyaűri erek elzáródásánál a visszafordíthatatlan agyi károsodás kockázata az elzáródástól kezdve rohamosan nő, az önálló életre alkalmas túlélés esélye pedig percről percre csökken. Ezért kritikusan fontos, hogy a megfelelő terápiás döntés a lehető leggyorsabban és legpontosabban megtörténjen, különös tekintettel arra, hogy agyalapi nagyérelzáródás esetében a beteget azonnal az ilyen esetek kezelésére alkalmas centrumok valamelyikébe kell továbbszállítani - emlékeztet az OMIII.



Tájékoztatásuk szerint az új eljárás célja, hogy Magyarország bármely stroke centrumába stroke gyanújával sürgősséggel felvett betegről készült képalkotó vizsgálat (koponya CT) eredménye teleradiológiai hálózaton keresztül központi, felhőben működő szerverre kerüljön, ahol a mesterséges intelligenciával (MI) működő szoftver azt azonnal értékeli.



Az értékelést követően a szoftver a feldolgozott, a károsodásokat kiemelő képanyagot, valamint a terápiás döntés szempontjából kritikus számszerűsített paramétereket automatikusan visszaküldi a vizsgálatot végző intézménynek, továbbá annak a fogadó ellátóhelynek is, ahová szükség esetén a beteget speciális ellátásra tovább kell szállítani.



"Jelenleg a terápiás döntéshozatal egy órát is felemészthet a radiológiai leletezéssel, a konzultációval a felvevő és fogadó intézmények között és a hagyományos eszközökkel történő képtovábbítással. Ez az idő az új eljárással 15-20 percre rövidíthető" - idézi a közlemény Szikora Istvánt, az OMIII Neurointervenciós Osztályának osztályvezető főorvosát.



A rendszer internetkapcsolat segítségével online kommunikációt is biztosít a beteget elsőként felvevő és továbbszállítás esetén az őt fogadó intézmény ügyeletesei között. Minden adattovábbítás a GDPR adatvédelmi előírásainak megfelelően történik, továbbá mind az értékelőszoftver, mind a teleradiológiai rendszer európai (CE) és amerikai forgalmazási engedéllyel rendelkezik a fenti alkalmazásokra.



A projekt az Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései című felhívás keretében az OMIII Budapest Amerikai út 57. alatti telephelyén mint központi egységben, valamint az ország további 27 stroke centrumában valósul meg 2021-2023-ban.

A projekt során az OMIII 18 orvos munkatársa (radiológus, neurológus, neurointervenciós idegsebész) 2-3 fős csoportokban összesen 6 alkalommal látogat el a külföldi együttműködő partnerekhez, a Heidelbergi (Németország) és az Örebroi (Svédország) Egyetem Neuroradiológiai Centrumaiba - áll a közleményben.