A fiataloknak egyáltalán nem lenne szabad alkoholt inniuk egy globális kutatás szerint

2022.07.17 22:40 MTI

A The Guardian által pénteken ismertetett nagyszabású kutatás leszögezte, hogy az alkoholfogyasztás jelentős egészségügyi kockázatokat hordoz, és semmi előnyt nem jelent a fiatalok számára.



A Washingtoni Egyetem Global Burden of Diseases elnevezésű kutatása a világ betegség- és halálozási okait elemző, legátfogóbb adatokat tartalmazó, folyamatosan változó projekt. Négy évvel ezelőtt a kutatás arra az eredményre jutott, hogy az alkalmi ivás is káros az egészségre, és ezért a kutatók azt javasolták, hogy a kormányok tanácsolják az embereknek a teljes absztinenciát.



A globális adatok átfogó új elemzése után azonban a szakemberek változtattak következtetéseiken: eszerint a fiatalok számára nagyobb egészségügyi kockázatokkal jár az alkoholfogyasztás, mint az idősebbek számára. A 40 évesnél idősebb, alapbetegségekben nem szenvedő felnőttek számára a korlátozott alkoholfogyasztás - például napi egy pohár vörösbor - hasznos lehet, többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a cukorbetegség kockázatának csökkentésében.



A Lancet című folyóiratban közzétett kutatás szerint a legnagyobb mértékben világszerte a 15-39 éves férfiakra káros az alkoholfogyasztás.



"Üzenetünk egyszerű: a fiataloknak nem szabad inniuk, de az idősebbek számára előnyös lehet, ha kis mennyiségű alkoholt fogyasztanak" - mondta a tanulmány vezető szerzője, Emmanuela Gakidou, a Washingtoni Egyetem professzora. Hozzátette: "bár nem valószínű, hogy a fiatal felnőttek tartózkodni fognak az ivástól, mégis fontosnak tartjuk, hogy közzétegyük a legújabb bizonyítékokat, hogy mindenki megalapozott döntést hozhasson az egészségével kapcsolatban".



A 204 ország lakosságának alkoholfogyasztási szokásait vizsgáló elemzés szerint 2020-ban a becslések szerint összesen 1,34 milliárd ember fogyasztott káros mennyiségű alkoholt.



A kutatók szerint a káros mennyiséget fogyasztók 59 százaléka 15-39 év közötti volt. Az egészségre káros mennyiségű alkoholt ivók háromnegyede férfi volt.

Az elemzésben a 2020-as globális adatok felhasználásával vizsgálták az alkoholfogyasztás kockázatát 22 egészségkárosodásra, köztük a sérülésekre, a szív- és érrendszeri betegségekre és a rákos megbetegedésekre. Ez alapján becsülték meg, hogy egy személy mennyi alkoholt ihat, mielőtt túlzott kockázatot vállalna az egészségére nézve ahhoz képest, mint aki nem fogyaszt alkoholt.



Megállapították, hogy az életkor növekedésével az egészségügyi kockázatok növekedése nélkül fogyasztható alkoholmennyiség növekedett.



Standard alkoholmennyiségnek egy deciliter 13 százalékos vörösbort vagy egy üveg 3,5 százalékos sört tekintetek. A 15-39 éves férfiak számára az ajánlott napi mennyiség 0,136 standard ital volt naponta, a nőknél pedig a minimális kockázati szint 0,273 standard ital volt naponta.



A negyven éveseknél és annál idősebbeknél a kis mértékű alkoholfogyasztás járhatott olyan előnyökkel, mint az iszkémiás szívbetegség ISZB), a stroke vagy a cukorbetegség kockázatának csökkenése.



A 40-64 évesek körében a biztonságos alkoholfogyasztás szintje a napi fél standard ital és az 1,87 standard ital között mozgott. A 65 éves vagy annál idősebbek esetében az alkoholfogyasztásból eredő egészségkárosodás kockázata valamivel több mint napi három standard ital elfogyasztása után nőtt.