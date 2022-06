Kemény szavak a pszichiátertől

Csernus Imre: régóta a katasztrófa felé haladunk

A pszichiáter szerint a járvány miatt a nagyvárosban élők a lakásukban ragadtak, ott pedig a ki nem mondott félelmeikkel konfrontálódtak, így a feszültség továbbra is ott maradt bennük. 2022.06.27 07:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ő maga Budapestről Noszvajra költözött, mert egyre jobban zavarta a nagyvárosi lét: az, hogy az emberek jó része állandóan rohan, ingerlékeny, frusztrált, feszült, nyugtalan.



"Ez a felismerés nem tetszett, elkezdtem nem jól érezni magam. Amellett, hogy egyébként semmi bajom Budapesttel, nagyon szép hely gyönyörű épületekkel, ma is bármikor szívesen vagyok ott rövid ideig" - fogalmazott a pszichiáter.



"A nagyvárosi ember életében a járvány éppen hogy nem tett jót. Azért nem, mert pont egy olyan életelemét szüntette meg, ami miatt olyan sokan nagyvárosban laknak. A nyüzsgés, a »fontos vagyok, megállás nélkül élményeket szerzek« érzete egyik pillanatról a másikra megszűnt, rengetegen bezáródtak a kis lakásukba" - összegezte Csernus a Mandinernek.



A karantén szerinte lehetőség volt egy másfajta élet kezdetére, ez a katarzis azonban nem jött létre, így a feszültség továbbra is ott maradt bennük.



"Ezt mi sem mutatja jobban, mint amikor jön a hétvége, az emberek vidékre utaznak, vagy ha csak egy napra is bezárnak a boltok, mindent felvásárolnak, mintha a világvégére készülnének. Ezzel elfedik a kényelmetlen érzéseket, félelmeket, és aztán jönnek a pánikreakciók és az alvásproblémák" - véli a szakértő, aki úgy látja: régóta a katasztrófa felé haladunk. A változást viszont csak úgy lehet elérni, ha az ember rendbe teszi magát belül, és utána, ha felismer valamit, akkor azon változtat.