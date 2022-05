Vagyonlista

Rekordot döntött a nagy-britanniai milliárdosok száma és vagyona

Újabb rekordra emelkedett a Nagy-Britanniában élő milliárdosok száma és vagyona, bár néhány orosz nagybefektető vagyoni helyzetét erőteljesen kikezdték az Ukrajna elleni orosz invázió miatt elrendelt szankciók.



A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap 1989 óta minden év tavaszán összeállítja listáját - Rich List - a Nagy-Britanniában élő leggazdagabbak becsült vagyonáról.



A most 34. alkalommal elkészített összesítés szerint - amelynek felső 250-es mezőnyét a lap már pénteken ismertette - Nagy-Britanniában 177 milliárdos él, hattal több, mint egy éve.



A nagy-britanniai milliárdosok összvagyona jelenleg 710 milliárd font (több mint 322 ezer milliárd forint), nyolc százalékkal több, mint tavaly.



A Rich List 2022 összeállítói szerint az idei lista legnagyobb vesztese Roman Abramovics, az angol labdarúgó bajnokságok legfelsőbb osztályában - Premier League - játszó londoni Chelsea orosz tulajdonosa.



Abramovics, aki az 1990-es években elsősorban olajüzletekből gazdagodott meg és 2003 óta birtokolja a Chelsea-t, az idei vagyoni rangsorban húsz helyezéssel a 28. helyre zuhant vissza, miután vagyona a Rich List 2022 szerkesztőinek becslése szerint 6,1 milliárd fonttal, tavaly kimutatott vagyonának több mint a felével csökkent a szankciók miatt.



Abramovics már az ukrajnai háború kitörése után nem sokkal bejelentette, hogy eladja a Chelsea-t, és a tranzakcióból befolyó összeget felajánlotta egy jótékonysági alapnak, amely a háború károsultjainak megsegítésére jött létre.



A 55 éves orosz oligarcha e gesztus nélkül sem láthatna egyetlen pennyt sem a Chelsea vételárából, hiszen a brit kormány több más orosz pénzemberrel együtt az ő nagy-britanniai vagyoneszközeire is teljes zárlatot rendelt el.

A Rich List 2022 összeállítói szerint a Chelsea piaci értéke 2,4 milliárd font körül lehet. Abramovics emellett lemondott a klubnak saját forrásaiból nyújtott 1,5 milliárd fontos hitel visszatérítéséről is, így egyedül a Chelsea feletti rendelkezési jogainak elvesztése csaknem 4 milliárd fontjába került - áll a The Sunday Times idei vagyonlistájának helyzetértékelésében.



A Rich List 2022 szerkesztői szerint ehhez további milliárdos veszteségek járulnak abból, hogy a szankciók miatt meredeken zuhant Abramovics egyéb befektetéseinek piaci értéke. Ez mindenekelőtt a londoni tőzsdén jegyzett Evraz acélipari vállalatra vonatkozik: a cég piaci tőkeértéke a tavalyi 2,3 milliárd font körüli szintről 340 millió fontra zuhant, majd részvényeinek londoni kereskedését fel is függesztették, miután felmerült az a gyanú - bár ezt a cég tagadja -, hogy az Evraz által előállított acélt az orosz hadiipar harckocsik gyártásához használhatja fel.



Az idei milliárdos ranglistát a Hinduja testvérek vezetik, csaknem 28,5 milliárd fonttal. A Buckingham-palota - az első számú londoni királyi rezidencia - közvetlen közelében, hatszintes kastélyban élő Srichand és Gopichand Hinduja multinacionális vállalkozási hálózata az olaj- és az autóipartól a pénzügyi szolgáltatásokon át az ingatlan- és a médiapiacig terjed.



A család vagyona a The Sunday Times kimutatása szerint egyetlen év alatt 11,5 milliárd fonttal gyarapodott.



A Hinduja-dinasztia negyedszer került a Rich List élére, és övék a legnagyobb egyéni vagyonérték a kimutatás eddigi történetében.



Az irodalmárok vagyonlistáját továbbra is a példátlan sikerű Harry Potter-regénysorozat Skóciában élő szerzője, Joanne K. Rowling vezeti, akinek a Rich List 2022 szerkesztői 850 millió font vagyont tulajdonítanak, 30 millió fonttal többet, mint tavaly.



J.K. Rowling, aki az 1990-es évek elején még heti 70 fontos tanácsi segélyből, munkanélküliként tengődött egy edinburghi szociális bérlakásban, ma világviszonylatban is messze a leggazdagabb regényíró.



A Rich List 2022 szerkesztői szerint jövedelmei alapján az 56 éves Rowling is már csatlakozhatott volna a nagy-britanniai milliárdosok klubjához, és ez csak azért nem történt meg, mert vagyonából rendkívül nagyvonalúan támogat különböző jótékonysági szervezeteket és programokat.

Az idei vagyonlista összeállítóinak becslései szerint J.K. Rowling könyveiből több mint egymilliárd, a nyolc eredeti Harry Potter-filmfeldolgozásból további 200 millió fontot kereshetett eddig.



A leggazdagabb brit zenészek és zeneszerzők idei listáját továbbra is Sir Paul McCartney vezeti.



A Beatles egykori basszusgitárosa és dalszerzője a Rich List 2022 szerkesztőinek becslése szerint jelenleg 865 millió fontot tudhat bankszámláján, 45 millió fonttal többet, mint tavaly.



A második, a harmadik és a negyedik helyen sem történt változás: McCartney után továbbra is a U2, Lord Andrew Lloyd-Webber és Sir Elton John következik a zenei ranglistán 625 millió, 495 millió, illetve 395 millió fonttal.



A felső tízes zenei mezőnyben van még Sting (320 millió font), Sir Mick Jagger és Keith Richards (318, illetve 303 millió font), Olivia és Dhani Harrison (295 millió font), Sir Ringo Starr (285 millió font) és Ed Sheeran (260 millió font).