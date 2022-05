Rekord

Immár 50 éve, minden nap megeszik egy Big Macet a férfi - rekordot döntött

Donald Gorske abban a McDonald's-ban ünnepelte meg az 50. évfordulót, ahol először evett kedvenc ételéből. 2022.05.19

Donald Gorske szerint a hamburger a "legjobb szendvics a világon". Gyakran kettőt is megeszik belőle egy nap - írja a Guinness World Records weboldal.



2021 augusztusában ünnepelte a rekordját, amikor is elfogyasztotta a sorban 32 340-ik Big Macjét. 2022. május 17-én pedig az 50 éves évfordulója volt annak, hogy megette első hamburgerét. Az elmúlt évszázadban csupán 8 nap volt, amikor kimaradt a hamburgerfogyasztás az életéből.



Donald abban a McDonald's-ban ünnepelte meg az 50. évfordulót, ahol először evett kedvenc ételéből. Elmondása szerint szerelem volt első harapásra.



"Abban a pillanatban azt mondtam, hogy valószínűleg egész életemben ezt fogom enni" - jegyezte meg Gorske, aki egyébként nagyon különleges kapcsolatban áll azzal a McDonald's-al, ahol "beleszeretett" a Big Macbe - még a portréját is felakasztották a falra.