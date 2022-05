Orbán Ráhel: én is nagy családból jövök, mi is egymás ruháit hordtuk

A XII. kerületben nőtt fel

A miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel interjút adott egy design- és életmódmagazinnak, melyben új budapesti vállalkozását népszerűsíti, de néhány magánéletét érintő részletet is elárult - írja az Index.



Orbán Ráhel legutóbb akkor került a média érdeklődésének középpontjába, amikor tavaly szeptemberben kiderült, hogy Spanyolországba költöztek, Marbellán telepedtek le, ötéves gyermeküket pedig egy nemzetközi magániskolába íratták be (ahol spanyolul és angolul zajlik az oktatás).



A Hyper and Hyper oldalán megjelent interjúban a miniszterelnök lánya az egyik budai bevásárlóközpontban megnyitott boltja apropóján elmondta, hogy "kihívásokkal teli volt Spanyolországból intézni a bolt elindításához szükséges folyamatokat, de az online világnak köszönhetően ma már ez is kivitelezhető volt. "



Arról is beszélt, hogy ő maga is a XII. kerületben nőtt fel, "ide kötődik a gyerekkorom, de jelenleg is itt lakom. A gyerekek ide járnak majd szeptembertől iskolába, óvodába."



Ebből kitűnik, hogy közel nyolc hónap távollét után hazaköltözött a család. A beszélgetésben a nagycsalád értékét hangsúlyozva úgy fogalmazott: "én is nagy családból jövök, mi is egymás ruháit hordtuk, egymás játékaival játszottunk, ugyanabban a kiságyban aludtunk. Ezeknek a dolgoknak számomra értéke van."



A kedden megnyílt és általa vezetett bababolt termékkínálatában egyebek mellett a relaxációs habfürdő, pocakcsengettyű és alkoholos filc is megtalálható.