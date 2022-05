Tragédia

Egy örökmozgó kisgyermek horror kiütésekkel ébredt - elveszítheti a kéz- és lábujjait

Egy kisfiú el fogja veszíteni az ujjbegyeit és a lábujjait, miután horrorisztikus kiütéssel ébredt - de az orvosok szerint akár meg is halhatott volna, ha az anyukája nem cselekszik gyorsan.



A 37 éves Zoe Walne elmondta, hogy a 17 hónapos Teddie fia "normális, energikus és örömteli" kisfiú volt egy nappal azelőtt, hogy húsvét vasárnap egy kis piros foltos kiütéssel ébredt a fején.



A négygyermekes anyuka otthon hagyta párját, a 39 éves Duncan Stewartot a Lancashire állambeli Burnleyben, hogy találkozzon az anyukájával egy sétára - de mire az autóval odaért, a foltok átterjedtek a kisfiú pocakjára.



Miután felhívta az ügyeletet, az anyukának azt tanácsolták, hogy tartsa szemmel, két óra múlva ellenőrizni fogják, de perceken belül a foltok lilássá kezdtek válni, inkább "zúzódásokra" hasonlítottak. "Visszahívtam és újra leírtam, mire ő azt mondta, hogy hív egy mentőt".



Perceken belül megérkeztek a mentősök, és elmondták Zoénak, hogy gyanítják, hogy Teddie-nek a "rettegett" agyhártyagyulladása van.

Az agyhártyagyulladás az agyat és a gerincvelőt körülvevő védőhártyák (agyhártya) fertőzése, és életveszélyes vérmérgezést okozhat.



A mentősök antibiotikumot adtak neki, és Teddie-t a Blackburn kórházba szállították, mire Teddie kiütései még sötétebbek lettek.



Zoe elmondta: "Az egész nagyon zűrzavaros volt. Amikor beértünk a kórházba, az orvos azt mondta, hogy ez a meningitis kiütés a tankönyvi esete.



"Mindenki körülötte sürgött-forgott, és azt mondták, hogy hívjam a férjemet, én pedig kezdtem megijedni. Azt mondták, hogy nagyon kellemetlen lesz, mert nem volt idejük megvárni, amíg a fájdalomcsillapító hatni kezd, és a sípcsontjába kell fúrniuk. Elkezdett vérezni a szájából és az orrából, egyszerűen félelmetes volt."



Teddie-t sürgősségi szállítással a Manchesteri Gyermekkórházba szállították, ahol az intenzív osztályra vitték, és mesterséges kómába helyezték.



Lélegeztetőgépen maradt, és nyugtató gyógyszert adtak neki, miközben az orvosok mindent megtettek, hogy megpróbálják lehűteni az egekbe szökő lázát. Hét nap elteltével Teddie kezdte mutatni a jeleit annak, hogy képes önállóan lélegezni, és a fertőzés elleni gyógyszeres kezeléssel tovább erősödött.



Az orvosok azonban most teszteket végeznek, hogy kiderítsék, nem károsodtak-e az agyi funkciók, miközben testének egyes részei nem kaptak megfelelő oxigén- és vérellátást.



Teddie-t egy plasztikai sebészeti csapat is ápolja, akik megpróbálják begyógyítani a kiütések helyén kialakult hatalmas hólyagokat.



Az orvosok már megerősítették, hogy a vérmérgezéses fertőzés öt ujjbegyet és öt lábujjat követelt, ami azt jelenti, hogy további műtétekre lesz szüksége az életét megváltoztató sérülései miatt.



Zoe testvére, Nathan GoFundMe oldalt indított a család támogatására, akik Duncan kertészként szerzett jövedelmére támaszkodnak, de most nem tudták elhagyni legkisebb fiuk ágyát.



Egyelőre azonban a házaspár azt mondja, hogy csak hálásak, hogy életben van, és arra buzdítják a többi szülőt, hogy hallgassanak a megérzéseikre.



Zoe azt mondta: "Nem hiszem, hogy valaha is imádkoztam annyit életemben, hogy őszinte legyek. Azt hiszem, ez a legrémisztőbb dolog, amin valaha keresztülmentem. Annyira harcos volt mindvégig. Folyton hálát adok a szerencsecsillagomnak, hogy itt van. Az orvosok azt mondták nekem, hogy megmentettem az életét, mert ha megvártam volna, hogy az orvos visszahívjon, Teddie most nem lenne itt".



"Azt mondták, hogy nem tudják mi okozta, ha valaki megpuszilja, ha valaki köhög mellette, bármi lehetett. Egyszerűen nem tudják megmondani, és ez a legijesztőbb dolog. Pénteken és szombaton is ugyanolyan huncut kisfiú volt, aki csokoládét evett" - mondta az anya.



"Mindig a megérzésedre kell hallgatnod, ismerned kell a gyerekedet, és ha úgy gondolod, hogy nem tudsz várni, akkor ne várj!"