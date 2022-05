Pollenhelyzet

NNK: allergiás tüneteket okozhatnak a pázsitfűfélék

A következő időszakban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációjának gyors emelkedése várható, így az erre érzékenyeknél az allergiás tünetek megerősödhetnek - írta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Az NNK felhívta a figyelmet arra, hogy most különösen fontos az udvarokban, útszéleken, árokpartokon a fűnyírás, kaszálás, amivel csökkenthető a pázsitfűfélék pollenmennyisége.



Ugyanakkor az NNK azt ajánlja, hogy fűnyírást, kaszálást allergiás ember lehetőleg ne végezzen és a közelében se tartózkodjon. Ha ez nem megoldható, akkor viseljen maszkot. A lakásban a gyakori és nedves portörlés ajánlott.



Mint írták, magas pázsitfű pollenkoncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót válthatnak ki a szervezetben.



Ekkor a tünetek hirtelen súlyosbodhatnak: asztmatikus tünetek, fulladás jelentkezhet. Az allergiásoknak és az asztmásoknak azt javasolják: a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be.