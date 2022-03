Életmód

Az izmok erősítése csökkenti a halálozás kockázatát egy új tanulmány szerint

Heti fél órányi izomerősítés - súlyemelés, felülések vagy akár komolyabb kerti munka - akár ötödével is csökkentheti az idő előtti halálozás kockázatát egy több évtizedet felölelő kutatás szerint.



Az orvosi irányelvek elsősorban a mozgásszervi egészség miatt ajánlják az izomerősítést. Korábbi kutatások már rámutattak az erősítés és a halálozási kockázat csökkenése közötti összefüggésre, de mostanáig nem ismerték az "optimális adagot".



Japán kutatók a témában jelentős tanulmányokat elemeztek, melyekben komolyabb egészségügyi problémák nélkül élő felnőtteket követtek legalább két éven át - írta a The Guardian online kiadása a British Journal of Sports Medicine című szaklapra hivatkozva.



A végső elemzésben 16 tanulmány szerepelt, közülük a legrégebbi 2012-ben jelent meg. Többsége az Egyesült Államokban készült, de volt angol, skót, ausztrál és japán kutatás is. A leghosszabb követés 25 éven át tartott.



Az elemzés azt találta, hogy a minden héten végzett 30-60 perces izomerősítés 10-17 százalékkal csökkenti a halálozás kockázatát általában. A halálokok között szerepel a rák és a szívbetegség is.



Az eredmények nem voltak összefüggésben az úgynevezett aerob mozgással. Arra sem volt egyértelmű bizonyíték, hogy heti egy óránál több izomerősítés tovább csökkentené a halálozás kockázatát.



A testmozgás brit irányelvei szerint az izomerősító tevékenységek közé tartozik a nehéz bevásárló táska cipelése, a jóga, a pilates, a tajcsi, a súlyemelés, a gumiszalagos, a saját testsúlyos edzés, vagyis akár felülések és fekvőtámaszok végzése, az olyan kerti munkák, mint az ásás vagy a lapátolás, a kerekesszék hajtása, de a gyerekek emelgetése és hordozása is.



Az elemzés alá vett tanulmányok által vizsgált alanyok száma 4 ezer és 480 ezer közé, életkoruk 18 és 97 év közé esett. Kimutatták, hogy az izomerősítés az idő előtti halálozás kockázatának 10-20 százalékos csökkenésével függ össze. Ez mindenféle halálokra, köztük a szívbetegségekre, a rákra és a cukorbajra is vonatkozott.