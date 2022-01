Gyermekvédelmi népszavazás

Kutatás: a gyermekesek többsége szerint a szülők joga a szexuális felvilágosítás

Sok szülő felháborítónak tartja és elutasítja, hogy tudta nélkül, gyermekének az iskolai keretek között tartson órát egy LMBTQ-aktivista. 2022.01.23 23:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Mindennapok Női Szemmel Egyesület kutatása szerint a gyermekesek "elsöprő" többsége azt vallja, kizárólag a szülők feladata, joga, hogy a szexuális irányultságról, felvilágosításról gyermekével beszéljen, és támogatja a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást - ismertette Király Nóra, az egyesület alapítója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



Az ezer ember megkérdezésével készült felmérésben arra kérdeztek rá: mi a véleményük a válaszadóknak a gyermekbántalmazásról és a népszavazásról.



Király Nóra kiemelte: sok szülő felháborítónak tartja és elutasítja, hogy tudta nélkül, gyermekének az iskolai keretek között tartson órát egy LMBTQ-aktivista. Ez egy valós probléma - hangsúlyozta az egyesület elnöke.



Ugyanakkor leszögezte: nem a mássággal, a homoszexualitással van gond. Ők is mindig azt hangsúlyozzák, hogy a másságot el kell fogadni, tudomásul kell venni - mondta Király Nóra, rámutatva: a propagandával van a baj, hogy intézményesített keretek között azt tanítsák a gyermekeknek, hogy az természetes.



Az egyesület felmérése szerint a szülők azt szeretnék, hogy az intézmények teljesen mentesek legyenek ettől a témától, és legyen a szülőkre bízva a szexuális felvilágosítás, illetve az, hogy "milyen szinten fogadtatják el velük a másságot" - folytatta, hozzáfűzve: "ez teljes mértékben a családok magánügye kell, hogy legyen".



Király Nóra elmondta: ezt a témát járják körül szerdai, online is követhető a Mindennapok Női Szemmel Egyesület és a Szent István Intézet által közösen rendezendő "A gyermek nem játék!" című konferenciájukon. Szakemberek mellett felszólal a tanácskozáson - mások mellett - Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Járóka Lívia, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A szerdán 10 és 13 óra között tartandó rendezvényre a Facebook-on lehet regisztrálni - ismertette Király Nóra.



A parlament november 30-án rendelte el a kormány által a gyermekvédelmi törvény elfogadása után kezdeményezett népszavazást, amelyet Áder János köztársasági elnök április 3-ra írt ki.



A népszavazásra bocsátott kérdések a következők: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?".