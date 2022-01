Életmód

Influenza, megfázás? Ez a gyógynövénykivonat segíthet

A bükki füvesember és lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa, aki maga is fitoterapeuta, a gyógyteák mellett most egy új, a vírusos megbetegedések és a felső légúti fertőzések megelőzésére és kezelésére is javasolt echinaceás tinktúrát fejlesztett ki. A négy összetevős kivonat használata egyszerű: elég napi néhány cseppet bevenni, így azok is felvértezhetik magukat a téli időszakban, akiknek a gyógytea-főzés macerás.



Se vitamin, se gyümölcs, se gyógytea? Sokan vagyunk, akik a napi rohanásban elfeledkezünk az immunrendszerünk erősítéséről, pedig a szervezet ellenállóképességének a növelése talán januárban a legfontosabb. Ilyenkor is segítségül hívhatjuk a gyógynövényeket. Gyuri bácsi a hagyományokat követve természetesen a gyógyteára esküszik, de azt mondja, haladni kell a korral és olyan készítményt is az emberek kezébe kell adni, amelyet egyszerűbb használni. Így született meg az Echinaceás alkoholos kivonat.

Miért éppen kivonat?

A gyógynövények hatóanyagait nemcsak forrázással vagy főzéssel, hanem olajos, vizes vagy alkoholos kivonással is kinyerhetjük. Az alkoholos tinktúra koncentráltan tartalmazza a gyógynövények hatóerejét, így elég néhány cseppet elfogyasztani belőle. Használták ezt őseink is, hiszen már a középkori füveskönyvekben is számos, borban áztatott gyógynövényes receptet találni. Mára kicsit változott a technológia, és fontos minőségi és gyártási követelményeknek kell eleget tenni ahhoz, hogy a gyógynövényekből alkoholos kivonatok készülhessenek, ilyen feltétel például, hogy az alapanyagok tiszta, egészséges területekről legyenek begyűjtve, szárításuk pedig megfelelő hőmérsékleten, pormentes környezetben történjen. A Györgyteánál se az évszázados családi hagyományokból, se a minőségből nem adtak alább, így 2022-re sikerült megalkotni az első komplex tinktúrájukat.

Milyen gyógynövények kerültek az immunerősítő kivonatba?

A fő összetevő a keskenylevelű kasvirág (Echinacea angustifolia). A kasvirág (leginkább a bíbor fajta) sokak számára ismerős lehet, hiszen a növény különféle kivonatai napjainkban rendkívül sokféle készítményben megtalálhatóak. Főként immunerősítő hatásáról, valamint vírus- és baktériumölő tulajdonságairól ismert, de az ESCOP (Európai Fitoterápiás Tudományos Szövetség) szerint a kasvirágfajok visszatérő felső légúti betegségek (megfázás) megelőzésére is ajánlottak.



Hogy miért a keskenylevelű kasvirágra esett mégis a választás? „Mert míg a bíbor kasvirág a légúti és megfázásos betegségek tüneteit enyhíti, a keskenylevelű variáns kiegészítő terápiában is használatos, tehát a szervezetet a betegség leküzdésében segíti” - mondta el kérdésünkre Zsuzsa.



Az immunrendszer védelme és a hatásosabb vírus- és baktériumölő hatás érdekében az echinacea mellé került még magas C-vitamintartalmú csipkebogyó és homoktövis-bogyó is, valamint az egyik legerősebb baktériumölő és köhögéscsillapító, a lándzsás útifű - tette hozzá Zsuzsa, aki immunerősítésre napi 3 x 20 csepp Echinaceás alkoholos kivonat fogyasztását javasolja.



„Igyák a teákat, szedjék a cseppeket, télen is mozogjanak sokat a friss levegőn, vigyázzanak magukra és szeretteikre!” – üzeni Zsuzsa jó egészséget kívánva az új évre is mindenkinek.