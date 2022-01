Íme az ikrek, akik nem ugyanabban az évben születtek

Negyedóra korkülönbséggel születtek ikrei egy kaliforniai nőnek Szilveszterkor, a picik anyakönyvi kivonatában nemcsak másik nap ,hanem másik hónap és másik év is van feltüntetve.



A szülők - Fatima Madrigal és Robert Trujillo - szilveszter éjjelén, helyi idő szerint 23:45-kor üdvözölhették a világon újszülött kisfiukat, Alfredót, majd 15 perccel később - pont akkor, amikor az óra éjfélt ütött, és 2022 lett - kislányukat, Aylint.



Az ikreket világra segítő Dr. Ana Abril Arias pedig azt mondta: egyértelműen ez volt pályafutása egyik legemlékezetesebb szülése - írja a People magazin.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year- a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo