Elemzés

Csak minden negyedik ember változtat kávézási szokásain az ünnepek alatt

A magyarok többsége ugyanannyit és ugyanúgy kávézik az ünnepek alatt, mint az év során bármikor, ugyanakkor a válaszadók 16 százaléka ebben az időszakban többet, míg 7 százalékuk kevesebbet kávézik - derül ki a Costa Coffee és a GKI Digital közös, az év végi kávéfogyasztási szokásokat vizsgáló felméréséből.



Az eredmények azt támasztják alá, amit a kávészakértők is évek óta mondanak: a magyarok kávézása a funkcionális, ébredést segítő fogyasztás felől egyre inkább az élménykávézás felé tolódik.



Az elfogyasztott kávé mennyisége ugyanakkor a rendszeresen kávét fogyasztó válaszadóknál nem változik, 77 százalékuk azt mondta, hogy nem tér el bevett kávéfogyasztási szokásaitól az ünnepek alatt.



A karácsonyi menünek 10-ből 4 válaszadó esetében ugyanúgy része volt a kávé, mint minden étkezésnek - a válaszadók 10 százaléka még 24-én, a karácsonyi vacsora után is kínált a menühöz kávét. Szintén minden tizedik válaszadó kiemelt szerepet szán a kávénak - ők vagy kávékülönlegességekkel készülnek vagy a desszerthez illő kávét kínálnak ezekben a napokban a család és a vendégek számára.



A válaszadók többsége, tízből heten ugyanolyan márkát, ugyanúgy elkészítve fogyasztanak az ünnepeken is, mint a hétköznapokon, míg minden harmadik válaszadó ilyenkor valami specialitással rukkol elő: 11 százalékuk kávékülönlegességgel, 10 százalékuk ízesített kávékkal készül az ünnepekre, míg 7 százalék magasabb minőségű kávét választ ilyenkor.



A kávékülönlegességek, ízesített kávéitalok vásárlása népszerűbb a nők, mint a férfiak körében, és a kutatás szerint a nők szívesebben is készítik és fogyasztják ezeket ebben az időszakban.



A Costa Coffee és a GKI Digital kutatásából kiderült az is, hogy csak minden ötödik válaszadó szán az ünnepek alatt több időt a kávézásra, kávékészítésre, míg a válaszadók 60 százaléka a hétköznapokban is megtalálja erre az időt. A férfiak körében magasabb, 66 százalék azok aránya, akik mindig szánnak időt a kávézásra, míg a nők esetében csak 56 százalékuk.



A nemzetközi statisztikák szerint a legnagyobb kávéfogyasztók a finnek, ők évente fejenként átlagosan 12 kilót használnak fel, a magyarok az 56. helyet foglalják el a 3,1 kilogrammos fogyasztással.