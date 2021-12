Ünnep

Ez a férfi aztán nem viccel, 444 karácsonyfát állított fel a lakásában

Világrekordot tudhat a magáénak egy bevallottan "karácsonyőrült" német férfi azzal, hogy 444 feldíszített műfenyőt állított fel a lakásában idén karácsonyra. 2021.12.07 07:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az alsó-szászországi Rintelnben élő 55 éves Thomas Jeromin és a felesége, Susanne évről évre valóságos "karácsony-csodaországgá" változtatja saját otthonát a rengeteg feldíszített műfenyővel. Tavaly 420 karácsonyfát zsúfoltak be a 100 négyzetméteres lakásba, az idén állított 444 fenyőt 47 ezer égő világítja meg. A karácsonyfák között akadnak tematikusak is, például Star Wars-figurákkal vagy gumikacsákkal díszített fenyők.



Jeromin minden évben már augusztus első napján lehozza a műfenyőket padlásról, mivel egyebek közt nem kevesebb mint 72 ezer díszgömböt kell rájuk aggatni. Egy ideje már szerte Németországból küldenek neki karácsonyi díszeket.



A koronavírus-járvány előtt a férfi vezetett túrákat is tartott karácsonyfa-paradicsomában. Idén még nem újította fel ezt a szokását, már csak azért sem, mert túl kevés a hely a lakásban.



A Németországi Rekordintézet (Rekord-Institut für Deutschland, RID) hétfőn a helyszínen ellenőrizte és ismerte el hivatalos RID-világrekordként a karácsonyfaerdőt mint "a legtöbb feldíszített karácsonyfát egy helyen".