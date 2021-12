Koronavírus-járvány

Tudósok gyógyszert fejlesztenek a Covid-19 szorongás kezelésére

Orosz tudósok egy csoportja úttörő módon kifejlesztett egy új szorongásoldó gyógyszert, amelyet arra terveztek, hogy megnyugtassa az aggódó koronavírusos betegek idegeit, és minimalizálja a vírus kezelésére használt gyógyszerekkel való potenciálisan veszélyes kölcsönhatások kockázatát.



"Egy innovatív új molekulát fejlesztettünk ki, amely rendkívül szelektíven hat az adrenoceptorokra és a szerotoninreceptorokra, és szorongásoldó, antidepresszív és prokognitív hatást fejt ki" - mondta pénteken a RIA Novosztinak Elena Jakubova, az orosz Nemzeti Technológiai Kezdeményezés orvosi igazgatója. "A preklinikai és klinikai vizsgálatok második szakaszában a gyógyszer rendkívül hatékonynak, tolerálhatónak és biztonságosnak bizonyult".



Elmondása szerint az Aviandr nevű új terápiát kapóknak a szorongásos teszteken elért pontszámaik több mint felére csökkentek a kezelés nyolc hetes szedése után. A szorongás csökkentése mellett a gyógyszer érezhető antidepresszív hatást is mutatott.



"Jelenleg a klinikai vizsgálatok harmadik fázisában vagyunk két esetben: generalizált szorongásos zavar és neurológiai rendellenességek, amelyek kiterjedt koronavírus-fertőzéses esetekhez kapcsolódnak" - folytatta az igazgató.

A generalizált szorongásos zavar olyan állapot, amelyet a mindennapi dolgok miatti állandó, túlzott és irreális aggodalom jellemez. Az Egészségügyi Világszervezet szerint több mint 300 millió ember szenved tőle, és voltak figyelmeztetések, hogy a járvány globális mentális egészségügyi válságot idézhet elő, és megterheli a támogató szolgáltatásokat. Ráadásul félő, hogy a felépülő koronavírusos betegeknél nagyobb lehet a tünetek kialakulásának kockázata.



Jelenleg a betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek piaca legalább 7 milliárd dollár. A rendelkezésre álló gyógyszerek közül azonban soknak súlyos mellékhatásai lehetnek, többek között fejfájás, gyengeség és álmatlanság. Ezen túlmenően, a szorongásoldó gyógyszerekről kimutatták, hogy függőséget eredményeznek, ami a kezelés után elvonókúrához vezet.



Ami még ennél is rosszabb, tavaly júliusban egy olasz tudósokból álló csoport közzétett egy elemzést, amely szerint a mentális egészségügyi állapotok kezelésére használt gyógyszerek egy sora "potenciálisan releváns biztonsági kockázatot mutat a Covid-19-ben szenvedő emberek számára". A kutatás szerint a gyógyszereket szedők "gyakran szorulhatnak pszichotróp gyógyszeres kezelésre, ugyanakkor a komplex alapbetegség és a gyógyszeres kezelésekkel való lehetséges kölcsönhatás miatt nagyobb biztonsági kockázatnak vannak kitéve".



Andrej Ivascsenko, az NTI másik tudósa szerint, ha az eredmények a klinikai vizsgálatok harmadik körében is megerősítést nyernek, "az egészségügyi minisztérium dönthet az Aviandr engedélyezésének felgyorsításáról, ami orosz betegek millióinak segíthet abban, hogy hatékony, korszerű terápiához jussanak a posztkovidiánus központi idegrendszeri rendellenességek kezelésére" - mondta, hozzátéve, hogy a gyógyszer nagy exportlehetőségekkel is rendelkezik.