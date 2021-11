Életmód

Korányi-intézet: a dohányzásban nem létezik ártalomcsökkentő alternatíva

Európa-szerte, így Magyarországon is 2006 óta csökken a dohányzók száma, azonban ezt az eredményt veszélyeztetik az új típusú füstmentes dohánytermékek, amelyek egyáltalán nem támogatják a leszokást - közölte az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet az MTI-vel.



Az intézet a Ne gyújts rá! világnap apropóján közleményében azt írta, az egészségtudatosság terjedése és a dohányzás visszaszorítására tett intézkedések az elmúlt időszakban megtették hatásukat, hiszen a dohányzók száma az Európai Unióban 9, Magyarországon pedig 8 százalékponttal (36 százalékról 28 százalékra) csökkent az elmúlt 15 évben.



Ezzel az eredménnyel a 21. helyen áll Magyarország az unióban, ahol jelenleg az emberek kevesebb mint negyede dohányzik.



Rámutattak arra, hogy Magyarországon kiemelkedően magas a dohányzó fiatalok aránya. Míg az európai átlag szerint minden 5. fiatal dohányzik, addig Magyarországon minden harmadik 15-24 év közötti fogyaszt valamilyen dohányterméket.



További aggodalomra ad okot, hogy a serdülők és a fiatal felnőttek kifejezetten fogékonyak az olyan modern, csúcstechnológiás eszközökre, mint amilyennek az e-cigarettát szeretik beállítani - emelték ki a szakemberek. Hangsúlyozták, ezért mindent meg kell tenni annak érekében, hogy a fiatalok ne kezdjék el használni a füstmentes dohánytermékeket, vagy ha már használják, akkor kapjanak segítséget a mielőbbi leszokáshoz.



Közölték: az intézet szakemberei a leszokás támogatására fejlesztették ki a Gond egy szál se! applikációt, amely segít a leszokás folyamatának megtervezésében, egyben hozzájárul a motiváció fenntartásához.



Számos más helyen is kaphat segítséget az, aki szeretne leszokni: leszokást támogató csoportos vagy egyéni foglalkozásokon vehet részt a területileg illetékes tüdőgondozókban, illetve egészségfejlesztési irodákban, de létezik ingyenes, országosan elérhető telefonos, leszokást támogató program is, amely a 06/80-44-20-44-es számon érhető el - írták.