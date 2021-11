Életmód

Egy kis koffein csökkentheti a terhességi cukorbetegség kockázatát

A terhesség alatti kis mennyiségű koffeinfogyasztás csökkentheti a terhességi cukorbetegség kockázatát - állapították meg a Pennsylvaniai Egyetem kutatói, akik eredményeiket a JAMA Network Open című szaklapban tették közzé.



"Bár az ajánlott határérték feletti fogyasztás összefüggéseit nem tudtuk vizsgálni, most már tudjuk, hogy az alacsony és közepes koffeinbevitel nem jár együtt a terhességi cukorbetegség, a preeklampszia (terhességi toxémia) vagy a magas vérnyomás megnövekedett kockázatával a várandós anyák esetében" - idézte a tanulmány vezető szerzőjét, Stefanie Hinklét, az egyetem epidemiológiai tanszékének adjunktusát az eurekalert.org tudományos ismeretterjesztő portál.



Az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiuma (ACOG) azt ajánlja, hogy a terhes nők korlátozzák a koffeinfogyasztást napi 200 milligrammnál kevesebbre.



A koffein és az anya egészségi állapota közötti kapcsolatról azonban továbbra is korlátozottak az adatok. Hogy jobban megértsék ezt az összefüggést, a kutatók 2529 olyan várandós nő adatait vizsgálták, aki 2009 és 2013 között 12 amerikai klinikai központban magzati növekedéssel kapcsolatos kutatásokban vett részt. A résztvevők jelentették a koffeines kávé, tea, üdítő és energiaitalok heti fogyasztását. A koffein koncentrációját a résztvevők vérplazmájában is megmérték a terhességük 10-13. hetében. A kutatók ezután a koffeinfogyasztást összevetették a terhességi cukorbetegség, a terhességi magas vérnyomás és a preeklampszia klinikai diagnózisával.



A kutatócsoport megállapította, hogy a koffeintartalmú italok fogyasztása a 10-13. heti terhesség idején nem állt összefüggésben a terhességi cukorbetegség kockázatával. A második trimeszterben a napi 100 mg koffeinig terjedő koffeinfogyasztás a cukorbetegség kockázatának 47 százalékos csökkenésével járt. Nem volt statisztikailag jelentős különbség a vérnyomás, a preeklampszia vagy a hipertónia tekintetében azok között, akik a terhesség alatt fogyasztottak és akik nem fogyasztottak koffeint.



A kutatók megjegyezték, hogy eredményeik egyeznek azokkal a tanulmányokkal, amelyek szerint a koffein összefüggésbe hozható a jobb energiaháztartással és a zsírtömeg csökkenésével. Hozzáfűzték: nem kizárt, hogy ezek az eredmények a kávé és a tea egyéb összetevőinek, például a fitokemikáliáknak köszönhetőek, amelyek hatással lehetnek a gyulladásra és az inzulinrezisztenciára, ami a terhességi cukorbetegség alacsonyabb kockázatához vezethet.



Hinkle szerint a korábban koffeint nem fogyasztó állapotos nőknek nem lenne tanácsos elkezdeni a koffeintartalmú italok fogyasztását a terhességi cukorbetegség kockázatának csökkentése céljából, a kutatás eredményei azonban kissé megnyugtathatják azokat az állapotos nőket, akik fogyasztanak alacsony vagy mérsékelt mennyiségű koffeint tartalmazó italokat.