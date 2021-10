Életmód

Dermatológiai társulat: a pikkelysömör korszerű kezelése ma már elérhető a bőrgyógyászati centrumokban

A pikkelysömör korszerű és hatékony terápiája ma már elérhető a kijelölt bőrgyógyászati centrumokban, ahol társadalombiztosítási finanszírozásban egyénre szabott terápiával akár a tünetmentességig enyhíthetők a súlyos, középsúlyos pszoriázisban szenvedő betegek panaszai - hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat az október 29-ei pszoriázis (pikkelysömör) világnap alkalmából.



Az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményükben azt írták, hogy Magyarországon 150-200 ezer embert szenved pikkelysömörben, közülük több mint húszezren számítanak súlyos, középsúlyos esetnek, és húsz százalékuk nem tudja, hogy léteznek a betegségére specializált centrumok.



Az ellátás beutaló nélkül, bejelentkezést követően vehető igénybe nyolc vidéki nagyvárosban és két fővárosi helyszínen.



A közlemény idéz egy 2019-es felmérést, amely szerint ötből egy beteg még nem is hallott a pszoriázis centrumokról, és a megkérdezettek mindössze 42 százaléka volt teljes mértékben elégedett a jelenlegi terápiájával.



A felmérés időpontjában a válaszadók 62 százaléka küzdött fennálló panaszokkal, döntő többségüket (74 százalék) lokális készítményekkel kezelték, 26 százalékuk hagyományos szereket, 18 százalékuk biológiai terápiát kapott. A megkérdezettek mindössze 45 százaléka hallott már a biológiai terápiákról, pszoriázis centrumban a válaszadók csak negyede járt - derült ki.



A felmérés szerint a betegek havonta átlagosan 23 ezer forintot költenek gyógyszerekre, de volt olyan is, akinél ez meghaladta a százezer forintot.



A pikkelysömör egy krónikus lefolyású, kiújulásra hajlamos, gyulladásos betegség. A bőrtünetek súlyossága, helye és kiterjedése, a társbetegségek kialakulásának kockázata és a betegség hullámzó lefolyása egyénenként eltérő lehet, és a betegség nagymértékben ronthatja az érintettek életminőségét.



A betegség kialakulásának pontos okai továbbra sem ismertek, de a genetikai hajlam szerepe bizonyított. A pikkelysömör megjelenéséhez további kiváltó tényezők is szükségesek.