Rekord

Elképesztő, milyen magas a 24 éves török nő, bekerült a Guinness Rekordok könyvébe is

A világ legmagasabb nője 215 centiméteres. A Guinness Rekordok könyve szerdán hivatalosan is bejegyezte egy 24 éves török nő, Rumeysa Gelgi világrekordját. 2021.10.13 17:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gelgi szokatlan magasságát a Weaver-szindróma okozza, amely egyebek mellett túlzott növekedést okoz. A fiatal nő többnyire kerekesszéket használ, de rollátor segítségével járni is tud.



A Safranbolu városából származó Gelgit már 2014-ben is bejegyezték a Guinness Rekordok könyvébe mint a világ legmagasabb tinédzserét. Azóta arra használja ismertségét, hogy kiálljon más, ritka betegséggel élő emberekért.



"Minden hátrányt előnnyé lehet változtatni, tehát úgy kell elfogadnunk magunkat, ahogy vagyunk. Legyél tisztában a benned rejtő potenciállal és add magadból a legjobbat" - mondta Gelgi.



A világ legmagasabb férfija is török: Sultan Kosen a Guinness Rekordok könyve szerint 2018-ban elérte a 251 centimétert.



A valaha élt legmagasabb nő a 246,3 centiméteres kínai Cseng Csin-Lien volt, aki 1982-ben hunyt el.