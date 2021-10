Egészség

Számos optika ingyen végez látás- és szemüvegellenőrzést októberben

Idén is megszervezi a látás hónapját a Magyar Látszerész Szövetség, a kampányban részt vevő optikák októberben díjmentesen végeznek látás- és szemüvegellenőrzést. 2021.10.04 11:37 MTI

A szövetség hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a szemüvegeket is egész hónapban ingyen ellenőrzik a szakemberek, akik a szemüvegviseléssel, -tisztítással és a lencsecserével kapcsolatban is adnak tanácsokat. Kiemelték, hogy a javaslatokat érdemes megfogadni, mert a nem megfelelő szemüveg használata fáradékonyságot, fejfájásos panaszokat és rossz közérzetet okozhat.



Szabadi Zsoltot, a Magyar Látszerész Szövetség elnökét idézve a közleményben azt írták, hogy legalább évente egyszer érdemes látásellenőrzést végeztetni, de vannak, akiknek gyakrabban is. Ilyenek a gyerekek, akiknél rossz teljesítményt, állandó fejfájást, mozgáskoordinációs problémákat okozhat a látásromlás. Őket érdemes az iskolakezdéskor megnézetni, de később sem szabad megfeledkezni róluk, mivel a nagyobbak már sok időt töltenek monitor előtt, ami a készülékekből áradó kék fény miatt veszélyes.



Az irodai munka alatt szintén sokat nézik a képernyőt, ez szemszárazsághoz, fejfájáshoz, alvászavarhoz, teljesítményromláshoz vezethet. Negyvenéves kor felett pedig a szem már öregszik, ezért abban az életszakaszban szintén életbevágó, hogy rendszeresen járjunk szűrésre - hívta fel a figyelmet Szabadi Zsolt.



A 16. alkalommal zajló kampány részletei, a résztvevő optikák listája megtalálható a www.latashonapja.hu oldalon.