Környezetvédelem

A használt sütőolaj begyűjtését segíti a víziközmű szövetség

Együttműködési megállapodást kötött a "CseppetSem!" program népszerűsítésére a Magyar Víziközmű Szövetség és a Biotrans Kft.; a program célja a használt sütőolajok és sütőzsiradékok környezetbarát elhelyezése.



Az MTI-hez elküldött közlemény szerint a program 2020. októberi indulása óta az önkormányzatokkal és gazdasági társaságokkal együttműködve 860 településen csaknem 1500, a lakosságnál keletkező használt sütőolaj és sütőzsiradék leadására szolgáló gyűjtőpont létesült országszerte.



A Magyar Víziközmű Szövetség egyik kiemelt célja, hogy Magyarország vízbázisai mentesüljenek a háztartásokban keletkező, eddig nagyrészt a csatornába kerülő sütőolaj- és zsírszennyezésektől, elősegítve ezzel is a közszolgáltatások magas színvonalú biztosítását, valamint a szolgáltatók üzemeltetési költségeinek csökkentését.



A szövetség ajánlja tagszervezeteinek az ingyenes "CseppetSem!" Programhoz történő csatlakozást, és felkéri őket, hogy "CseppetSem!" pontok telepítésével a lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a hiánypótló szelektív gyűjtési rendszer elterjedéséhez.



A program újdonsága, hogy a használt sütőolaj mellett a használt sütőzsiradék, kókuszolaj és pálmaolaj is leadható a gyűjtőkbe. Az anyagok bármilyen műanyag palackban vagy befőttesüvegben leadhatók.



A "CseppetSem!" programot üzemeltető Biotrans Kft. magyar tulajdonban álló cég. Az összegyűlt anyag újrahasznosítása 100 százalékos, az anyagból finomítókban biodízel alapanyag készül, az üledéket pedig biogáz üzemekben elektromos energia előállítására használják fel.



A cég társadalmi felelősségvállalási programjában a települések méltányos anyagi visszatérítést is kapnak az összegyűlt mennyiség után, amellyel lokális célokat vagy helyi intézményeket, civileket támogathatnak, így nem csak körforgásos gazdaság fejlődése, hanem közösségformáló és támogató célok is előtérbe kerülnek - hívják fel a figyelmet a közleményben.