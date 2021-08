Koronavírus-járvány

Felmérés: a járványhelyzet összehozta a családokat

A koronavírus-járvány összehozta a családokat - derül ki a Médiaunió Alapítvány, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) és a Pénzcentrum közös online kutatásából, amelynek eredményéről pénteken tájékoztatták az MTI-t.



Mint írták, a felmérés célja az volt, hogy kiderüljön, pontosan miként élték meg a magyar családok a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, az óvodák, iskolák bezárását, a home office munkavégzést, a szabad mozgás beszűkülését és a személyes kapcsolatok mellőzését.



Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a járványhelyzet összehozta a családokat. Legalábbis az érdemben válaszolók majdnem 80 százaléka szerint jobb lett a kapcsolatuk a családjukkal. Nagyjából ugyanennyien értettek egyet azzal, hogy a koronavírus-járvány ráébresztette őket arra, hogy a családdal való kapcsolat a legfontosabb. 64 százalék mondta azt, hogy teljes mértékben, vagy inkább igaz rá, hogy a járvány hatására bensőségesebb lett a kapcsolata gyermekével, gyermekeivel - olvasható a felmérés eredményéről készített összefoglalóban.



A közel 2500 kitöltő válaszaiból az is kiderült, hogy a járvány alatt inkább a szűkebb környezetünkre számíthattak az emberek, a kitöltők legjellemzőbben a legközelebbi hozzátartozókat - párjukat, gyermekeiket - jelölték meg olyan személyként, akikre inkább igen, vagy teljes mértékben számíthattak a járvány alatt. A felmérés érdekessége, hogy a barátokat többen jelölték meg a "teljes mértékben számíthattam rá" kategóriában, mint a testvérüket.



Emellett a felmérésből az is látszik, hogy míg a szűkebb család tagjai közelebb kerültek egymáshoz, a távolabbi rokonok viszont eltávolodtak egymástól, ami szintén a lezárásoknak köszönhető. A kitöltők 77 százaléka egyáltalán nem, vagy inkább nem számíthatott távolabbi rokonaira a járványhelyzet alatt, viszont összességében az elszigeteltség a személyes kapcsolatainkat annyira nem építette le, a felsorolt csoportok mindegyikénél döntő többségben voltak azok, akik a "nem változott" rubrikát ikszelték be az ezt firtató kérdésre - tették hozzá.



A felmérésben rákérdeztek arra is, hogy mennyiben változtak a kitöltők médiafogyasztási szokásai a járvány alatt. Az eredményekből az látszik, hogy a világjárvány elsősorban a nyomtatott sajtóról szoktatta le az embereket: 26,7 százalék mondta ugyanis azt, hogy kevesebb újságot olvasott, 22,3 százalék pedig a rádióról szokott le. A magyar médiafogyasztók inkább az internetre költöztek: a válaszadók 41,4 százaléka állította, hogy többet netezett a járványidőszak alatt. 31,4 százalék néz több videós tartalmat, 26,3 százalék pedig arról vallott, hogy a közösségi oldalakon tölt több időt.

A felmérés készítői tudatták azt is, hogy a válaszadók családjának 44,6 százalékában kapta el valaki a koronavírust, 9,7 százaléknál kórházi kezelésre is szükség volt. Az eredményekből látható, hogy a válaszadók többsége elkötelezett a Covid-oltás mellett: 73,2 százalék már mindkét adagot megkapta, 4,1 százalék rendelkezett egy dózissal a kérdéssor kitöltésekor. Még mindig nem döntött a kérdésben 4,7 százalék, 13 százalék pedig teljesen elzárkózik bármilyen vakcinától.